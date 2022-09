OTTAWA –

Le roi Charles III a été proclamé chef d’État du Canada samedi lors d’une cérémonie qui comprenait des trompettes héraldiques, une salve de 21 coups de canon et un moment de commémoration pour sa mère, la reine Elizabeth II.

Le premier ministre Justin Trudeau est arrivé à Rideau Hall vers 10 heures du matin avec son plus jeune fils Hadrien et a déposé des fleurs à un mémorial de fortune pour la reine, décédée jeudi.

Lui et des membres du cabinet fédéral et du Conseil privé se sont rencontrés avant la cérémonie dans le cadre du protocole nécessaire pour proclamer officiellement le nouveau souverain.

Le premier ministre a demandé à la gouverneure générale Mary Simon la permission de procéder, et après avoir dit oui, les deux ont signé le décret proclamant l’adhésion.

Le moment solennel s’est déroulé à la même table utilisée par la reine Elizabeth II lors de sa première visite officielle au Canada en octobre 1957, et a été suivi d’une salve d’applaudissements de la part des personnes réunies dans la salle de bal de Rideau Hall.

Le Dr Samy Khalid, le héraut en chef du Canada, a mené une procession à l’extérieur quelques instants plus tard. Après une fanfare jouée sur des trompettes héraldiques, il lit la proclamation de l’accession dans les deux langues officielles.

« Nous (le gouverneur général et le Conseil privé) proclamons que Son Altesse Royale le prince Charles Philip Arthur George est maintenant, par la mort de feu notre souverain, Charles III, par la grâce de Dieu du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, roi, chef du Commonwealth, défenseur de la foi à qui nous reconnaissons foi et allégeance », a déclaré Khalid.

“Vive le roi”, a-t-il conclu, les personnes rassemblées répétant la phrase.

Des membres des Forces armées royales canadiennes ont tiré un salut d’artillerie pendant que Khalid parlait. Les canons ont accidentellement été déclenchés plus tôt que prévu et ont fait retentir tout au long de la partie française de la proclamation – peut-être un signe que, malgré la planification préalable de l’événement de samedi, cela fait sept décennies qu’une cérémonie d’adhésion royale n’a pas eu lieu au Canada.

Khalid a pris le problème dans la foulée, le qualifiant de compréhensible et disant que c’était néanmoins une occasion capitale.

“Bien sûr, il y a eu beaucoup d’émotions, il s’est passé beaucoup de choses derrière ces portes ces derniers jours”, a-t-il déclaré en désignant l’entrée principale de Rideau Hall.

Il a reconnu la cérémonie et sa tenue – qui comprenait un tabard bleu royal, un vêtement sans manches porté par les paysans et les clercs médiévaux – est un rappel à une époque bien antérieure. Khalid a noté que le tabard était conçu avec des éléments autochtones en plus des symboles royaux.

“J’espère que les Canadiens verront que nous voulions marquer cette occasion capitale d’une manière très symbolique”, a-t-il déclaré.

Le drapeau canadien a été hissé pour marquer l’avènement de la nouvelle souveraine, mais a ensuite été mis en berne alors que le deuil de la reine se poursuit.

Le drapeau canadien est hissé pour marquer l’accession du nouveau souverain. Mais, il sera immédiatement mis en berne pour le reste de la période de deuil officiel. God Save the King joue pendant la salve

& le jeu de l’hymne national marque la fin de la cérémonie. – Rachel Aiello (@rachaiello) 10 septembre 2022

Un certain nombre de provinces, comme la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et la Saskatchewan, ont tenu samedi des cérémonies d’accession similaires.

Pendant ce temps, le gouvernement fédéral prépare une série d’événements pour commémorer l’héritage de la reine Elizabeth II.

Le protocole prévoit 10 jours de deuil après la mort de la reine, et les responsables britanniques ont annoncé samedi que les funérailles nationales de la reine auront lieu à l’abbaye de Westminster le 19 septembre.

La commémoration nationale du Canada aura lieu le même jour, comprenant un défilé, un défilé aérien et une salve de 96 coups pour marquer chaque année de la vie de la reine.

Un service télévisé à l’échelle nationale aura lieu à la cathédrale anglicane Christ Church d’Ottawa, où la reine Elizabeth et son mari le prince Philip ont rendu un culte à deux reprises en 1957 et 1961.

Christ Church a organisé une commémoration nationale similaire à la mort de Philip l’année dernière et une autre pour la mort de la reine mère en 2002.

Le Parlement doit se réunir à nouveau pour la séance d’automne du 19 septembre et il n’était pas immédiatement clair samedi si ce calendrier se poursuivrait.

Avant l’annonce de la date des funérailles de la reine, le président du Conseil privé, Dominic LeBlanc, a déclaré qu’il était important que les membres de la Chambre des communes et du Sénat aient l’occasion d’honorer le service de la reine au Canada.

“Nous réfléchissons actuellement à la manière la plus appropriée de le faire”, a-t-il déclaré.

“Les funérailles d’État de Sa Majesté la Reine auront lieu à l’abbaye de Westminster le lundi 19 septembre à 11h00 BST” – cela aura probablement un impact sur le premier jour prévu de la session d’automne. La Chambre des communes devait revenir le 19 septembre. #cdnpoli https://t.co/mAIsDDJ31J – Rachel Aiello (@rachaiello) 10 septembre 2022



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 10 septembre 2022.



— Avec des dossiers de Michael Tutton à Halifax et de Lee Berthiaume à Ottawa.