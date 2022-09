L’HISTOIRE, je crois, sera gentille avec le roi Charles III.

Cela dit, sa contribution au monde tout au long de sa vie a certainement été remarquable.

Son héritage, que ce soit en tant que prince ou en tant que roi, sera probablement celui d’un philosophe royal, un homme courageux prêt à prendre des risques – et même à être ridiculisé – pour ce qu’il considère comme le plus grand bien.

La vie de Charles s’est envolée depuis sa jeunesse incertaine, les années déchirantes de son mariage avec Diana et le désastre de sa mort tragique. Il a finalement trouvé la paix avec Camilla, son âme sœur.

Déjà un bourreau de travail – dévoué pendant des années à des causes qui lui tenaient à cœur – le prince a assumé de plus en plus de fonctions liées à l’État en 14 heures de travail par jour vers la fin du règne de la reine.

Il la remplace de plus en plus souvent, notamment après son dernier vol long-courrier en 2011.

C’était un «roi de l’ombre», prenant en charge la plupart des tâches lourdes de la monarchie au pays et à l’étranger.

Son plaidoyer désintéressé et inébranlable pour la paix mondiale et la durabilité mondiale – si important pour lui en tant qu’héritier – se poursuivra pendant son règne.

Le roi Charles ne reculera pas devant les grands problèmes du jour. Un monarque constitutionnel signifie un souverain qui règne mais ne gouverne pas – mais rien ne les empêche de diriger.

Charles n’enfreindra jamais les règles constitutionnelles mais, pour lui, le leadership est prééminent. Il n’est pas un suiveur.

C’est un bon auditeur qui se donne énormément de mal pour être au courant des affaires mondiales, des différentes cultures et religions.

Mais la clé de ses qualités de leadership est résumée par un ancien membre senior de la maison royale : “Il sait qu’il a une capacité unique en tant que quelqu’un qui peut convoquer des personnes importantes qui, autrement, ne seraient pas assises ensemble dans une pièce.”

Pouvoir de convocation

Il est, si vous voulez, le président ultime du conseil d’administration.

Un exemple en est son rôle de premier plan lors de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique de 2015 à Paris.

Ensuite, il y a eu ses tournées au Moyen-Orient et dans les États du Golfe, des régions que le ministère des Affaires étrangères lui demande à plusieurs reprises de visiter.

Sa grande compréhension de ces pays lui a valu le respect des dirigeants là-bas – peut-être plus de respect qu’ils n’en ont pour tout autre membre de la royauté britannique.

Les interventions de Charles sur le changement climatique, la privation des centres-villes, l’architecture, la médecine alternative et l’agriculture biologique se sont intentionnellement égarées dans ce qui pourrait être considéré comme le parti politique.

Ses détracteurs pensent qu’il a navigué trop près du vent. Mais il n’est jamais intervenu de manière partisane et a toujours agi dans le cadre de ses attributions constitutionnelles.

Interrogé en 2018 par le réalisateur de documentaires John Bridcut pour savoir si, en tant que roi, il pouvait continuer à utiliser son «pouvoir de convocation» pour rassembler des experts afin de progresser sur des questions choisies, le prince a répondu: «Eh bien, on ne sait jamais, mais vous ne pouvez le faire qu’avec l’accord des ministres. C’est comme ça que ça marche.

La grande force de Charles a toujours été de rassembler les gens et de répondre aux questions les plus importantes sans donner l’impression qu’il essaie de forcer son message.

En tant que roi, cela continuera, mais seulement une fois qu’il l’aura autorisé avec le gouvernement. Charles a qualifié de “non-sens complet” les suggestions selon lesquelles sa campagne publique se poursuivrait après qu’il soit devenu roi.

Averti par Bridcut que « certaines personnes » l’avaient accusé de « s’ingérer », le prince rit avant de répondre sèchement : « Vraiment ? Vous ne dites pas ! Il a poursuivi : « Je me demande toujours ce qu’est l’ingérence.

“Je veux dire, j’ai toujours pensé que c’était motivant, mais j’ai toujours été intrigué – si c’est se mêler de s’inquiéter des centres-villes comme je le faisais il y a 40 ans et de ce qui s’y passait ou ne s’y passait pas, des conditions dans lesquelles les gens vivaient Si c’est de l’ingérence, j’en suis très fier.

La reine a montré qu’il est parfaitement constitutionnellement légal pour le monarque d’encourager la coopération mondiale sur des questions telles que le changement climatique avec son discours au sommet COP26 à Glasgow en 2021.

Le nouveau roi poursuivra dans cette veine. Mais sur l’environnement, la place de Charles dans l’histoire est déjà assurée.

Une bonne action ne peut se produire sans une bonne pensée.

Pendant des décennies, inspiré sans aucun doute par la pensée de son père, il a été à l’avant-garde des efforts visant à amener les dirigeants mondiaux – et, en fait, nous tous – à réfléchir plus profondément à la façon dont nous traitons notre planète et à réaliser que nos modes de vie doivent changer.

Comme il dirait : « Une bonne action ne peut se produire sans une bonne pensée.

En tant qu’héritier, il s’est efforcé de faire la différence et d’éclairer les autres. Il a défendu l’agriculture biologique et défendu l’urbanisme durable, en insistant sur la nécessité de préserver le caractère local.

Il a encouragé une approche plus équilibrée des affaires et des soins de santé et une approche plus bénigne et holistique de la science et de la technologie.

Cela l’a mis dans la ligne de mire et il a fait face à de nombreuses critiques pour avoir osé défier l’orthodoxie actuelle.

Charles n’a cessé de souligner que tous les domaines sont interdépendants et que nous devons voir ce qu’il appelle souvent “la vue d’ensemble” pour apprécier les problèmes auxquels l’humanité est confrontée.

Certains l’ont qualifié d’élitiste, mais il ne l’est certainement pas. Il a une grande passion pour les arts, de Shakespeare à JK Rowling, de la poésie de Dylan Thomas à l’humour de The Goons.

Musicalement, ses favoris s’étendent de Bach et du compositeur de Jérusalem Hubert Parry jusqu’à Leonard Cohen.

Il est également passionné par la peinture, avec un intérêt particulier pour le travail du maître du XVIIIe siècle Johan Zoffany, surtout connu pour ses portraits révolutionnairement informels des ancêtres de Charles, George III et la reine Charlotte.

Et sa passion pour l’architecture classique est bien connue, avec Sir Christopher Wren son grand héros. Il a également défendu l’architecte contemporain Quinlan Terry, dont les conceptions incluent Queen Mother Square dans le projet favori de Charles, la nouvelle ville de Poundbury, Dorset.

De tels enthousiasmes éclaireront probablement une nouvelle ère pour les arts sous le roi. Il a également laissé entendre dans le passé qu’il aimerait exposer davantage d’œuvres d’art de la collection royale.

Révéler la plus grande collection d’art privée au monde serait un cadeau éblouissant pour le pays.

Une autre partie de son héritage sera sa détermination à transmettre un trône sain à son fils aîné William.

Et cet héritage comprendra une nouvelle famille royale simplifiée. Charles a toujours pensé qu’un petit noyau de membres de la famille royale valait mieux qu’un balcon rempli de cousins.

Ce genre de foule, selon lui, donnait une impression d’excès.

Sous le roi Charles III, l’accent sera mis sur les «royaux qui travaillent», avec les projecteurs sur William, Catherine et leurs trois enfants.

Il est peu probable que la branche américaine de sa famille – le duc et la duchesse de Sussex et leurs enfants Archie et Lilibet – figure.

Harry et Meghan ont clairement indiqué qu’ils voulaient suivre leur propre chemin

Charles a toujours été un homme réfléchi qui a utilisé sa position privilégiée pour essayer de rendre le monde meilleur, pour travailler pour le plus grand bien.

Ce n’est pas un intellectuel, mais c’est un homme sage, spirituel, pas cynique mais intuitif et instinctif. Il est sentimental aussi, et peut-être un peu trop émotif parfois, mais c’est quelqu’un qui se soucie très profondément.

Avec notre nouveau roi, nous avons la chance d’avoir un monarque d’une intelligence, d’une passion et d’un dynamisme élevés. Et comme l’histoire le montre, cela n’a pas toujours été le cas.