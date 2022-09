Le roi Charles III pourrait apporter une nouvelle approche au “défenseur de la foi”

LONDRES – Lors de son couronnement en 1953, la reine Elizabeth II a été ointe d’huiles sacrées par l’archevêque de Cantorbéry et s’est engagée à gouverner non seulement selon les lois britanniques, mais les «lois de Dieu», dans son rôle de «gouverneur suprême de l’Église». d’Angleterre » et « Défenseur de la foi ».

Elle était fidèle à ce vœu. Sa dévotion à « Jésus-Christ, Prince de la paix » était un pilier fondamental et déterminant, bien que parfois négligé, de sa vie.

Maintenant que son fils Charles III prend la relève, il a de toute évidence accepté les responsabilités de ses titres religieux sans réserve. Mais il apportera une vision personnelle nettement différente de la religion et de la spiritualité au rôle.

Quel genre de monarque sera le roi Charles III ? Différent de sa maman.

“La reine a été très explicite sur sa foi chrétienne, mais celle de Charles est d’une nature différente”, a déclaré Ian Bradley, professeur émérite d’histoire culturelle et spirituelle à l’Université de St. Andrews, qui a beaucoup écrit sur la foi et la monarchie. « Le sien est plus spirituel et intellectuel. Charles est plus un « chercheur spirituel ». ”

Bien que l’autorité du monarque au sein de l’église soit en grande partie cérémonielle, elle compte toujours. Le roi approuvera formellement tous les nouveaux évêques, par exemple. Et les déclarations de la couronne, en particulier sur quelque chose d’aussi personnel que la foi en Dieu, ont un poids particulier.

Particulièrement dans ses dernières années, la reine Elizabeth II a été claire sur l’expression de ses croyances, citant souvent la «lumière directrice» de Jésus, en particulier dans son message de Noël télévisé annuel regardé par des millions de personnes.

Beaucoup font remonter son changement de ton à son discours de Noël de 2000, lorsqu’elle a déclaré : « Pour moi, les enseignements du Christ et ma propre responsabilité personnelle devant Dieu fournissent un cadre dans lequel j’essaie de mener ma vie.

La reine était parfois qualifiée de “dernière vraie croyante”, a déclaré Stephen Bates, correspondant de longue date, aujourd’hui à la retraite, des affaires religieuses et royal du journal The Guardian. « Elle est la souveraine la plus religieuse depuis le [Protestant] Réforme » du XVIe siècle, dit-il.

Alors que les affirmations publiques de foi sont une seconde nature – sinon obligatoires – pour les dirigeants américains, elles sont inhabituelles en Grande-Bretagne, une nation hautement laïque, où un assistant de l’ancien Premier ministre Tony Blair a un jour plaisanté : « Nous ne faisons pas Dieu.

“Nous avons une sorte de malaise à propos de nos politiciens et de nos dirigeants qui expriment leur foi, et dans une certaine mesure, cela s’étend à la monarchie”, a déclaré Bradley. “C’est considéré comme non britannique.”

Malgré la baisse de l’appartenance à l’église et de l’influence dans la vie britannique quotidienne, le monarque reste un puissant symbole de l’église; Les pièces de monnaie britanniques présentent la ressemblance de la reine et des lettres en latin qui signifient « Par la grâce de Dieu, reine et défenseur de la foi ».

Comme sa mère l’était, Charles est un pratiquant régulier et il est clair que sa foi est chrétienne. Dans son premier discours à la nation, le lendemain de la mort de la reine, Charles a cité sa “responsabilité” envers l’Église d’Angleterre, “dans laquelle ma propre foi est si profondément enracinée”.

“Dans cette foi et les valeurs qu’elle inspire, j’ai été élevé dans le sens du devoir envers les autres et dans le plus grand respect des précieuses traditions, libertés et responsabilités de notre histoire unique et de notre système de gouvernement parlementaire, ” il a dit. Il était remarquable de voir à quelle vitesse il plaça la foi dans le contexte des « valeurs » et du « devoir » plus séculaires.

Au cours d’une vie de 73 ans en tant que roi en attente, alors qu’il était capable de parler plus librement qu’il ne le peut maintenant en tant que monarque, Charles a semblé jalonner un moins doctrinaire position religieuse et spirituelle – lui donnant même son propre titre.

Charles a déclaré dans un documentaire de 1994 qu’il était plus un “défenseur de la foi” que “la Foi.” Il a remis en question l’impulsion de donner la priorité à une interprétation particulière. “Les gens se sont battus jusqu’à la mort pour ces choses”, a-t-il dit, “ce qui me semble un étrange gaspillage d’énergie des gens, alors que nous visons tous le même objectif ultime.” Au lieu de cela, a-t-il dit, il a préféré embrasser toutes les traditions religieuses et “le modèle du divin, qui, je pense, est en chacun de nous”.

Lorsqu’on lui a de nouveau posé la question plus de deux décennies plus tard, il a clarifié ses propos en disant : “Il m’a toujours semblé que, tout en étant en même temps Défenseur de la Foi, on pouvait aussi être protecteur des religions.”

Le titre de « Défenseur de la foi » remonte au XVIe siècle, lorsqu’il fut accordé par le pape Léon X au roi Henri VIII pour sa défense du catholicisme. Quand Henry a rompu avec l’Église catholique, il a conservé le titre, mais maintenant il défendait l’anglicanisme de l’Église d’Angleterre.

Charles est depuis longtemps un défenseur des causes environnementales, avec une passion que Bradley a décrite comme “éco-spirituelle”. Dans son livre de 2010, “Harmony”, Charles a lancé un appel à une “révolution de la durabilité” pour inverser les menaces environnementales sur la planète, qu’il a imputées en partie au fait que “la dimension spirituelle de notre existence” était “dangereusement négligée à l’ère moderne”. ”

Le prince Charles, autrefois rejeté comme un excentrique parlant de plantes, prend sa bonne foi environnementale à la COP26

Dans le livre, Charles a contesté «l’empirisme», l’opinion selon laquelle puisque la science ne peut pas prouver l’existence de Dieu, Dieu ne doit pas exister. Ce genre de pensée, a-t-il écrit, “écarte l’âme de l’image”.

Dans une nation de plus en plus multiculturelle avec un arc-en-ciel complet de religions, Charles a longtemps exprimé son intérêt et son soutien pour toutes les formes de croyance, en particulier l’islam et le judaïsme.

Sa mère a également franchi de nouvelles frontières à cet égard. Elle a été le premier monarque britannique à entrer dans une mosquée. Contrairement à ses prédécesseurs, elle a rencontré une succession de papes. À l’occasion de sa 60e année sur le trône, en 2012, elle a déclaré que l’Église “a le devoir de protéger la libre pratique de toutes les religions dans ce pays”.

Le pape François, ainsi que les dirigeants britanniques musulmans, juifs, hindous et sikhs, ont tous fait l’éloge d’Elizabeth avec effusion depuis sa mort.

Alors que la reine parlait davantage de sa foi, la société britannique devenait plus laïque.

Selon le National Center for Social Research, l’appartenance à l’église a fortement chuté au fil du temps, avec seulement 12,5% des Britanniques en 2020 se considérant comme membres de l’Église d’Angleterre, contre près de 36% en 1985. Parmi ceux qui se considéraient comme anglicans en 2020 , plus de 40 % ont déclaré qu’ils n’assistaient “jamais” aux services.

Semblable aux États-Unis, la société britannique est devenue ces dernières années moins dépendante et structurée autour d’institutions qui étaient autrefois les fondements de la vie quotidienne. Les recherches du centre ont montré que le nombre de personnes déclarant « sans religion » est passé de 34,3 % en 1985 à près de 49 % en 2020.

Alors que le nombre de fidèles diminue, des centaines d’églises historiques ont été mises hors service et transformées en appartements, bureaux, pubs, spas, magasins et même centres sportifs avec des murs d’escalade.

L’église a changé de manière importante, y compris une décision en 2002 pour permettre aux personnes divorcées de se remarier dans l’église. Trois ans plus tard, le prince Charles et sa partenaire de longue date, Camilla Parker Bowles – tous deux divorcés – se sont mariés lors d’une cérémonie civile qui a été bénie immédiatement après dans une chapelle du château de Windsor par l’archevêque de Canterbury.

Désormais roi, Charles est le premier monarque divorcé depuis Henri VIII – bien que deux des mariages prolifiques d’Henri se soient techniquement soldés par une annulation, et non par un divorce.

Ce n’est qu’en 2018, lorsque le fils de Charles, le prince Harry, a épousé l’actrice américaine Meghan Markle dans la même chapelle où le mariage de son père avait été béni, qu’un mariage royal d’un partenaire divorcé a eu lieu avec la pleine bénédiction de l’église.

Comment l’Église d’Angleterre s’est déplacée sur le divorce, d’Henry VIII à Meghan Markle

Pourtant, l’adultère admis par Charles (avec Camilla) lors de son mariage avec la princesse Diana avant leur divorce en 1996 ne convient pas à certains Britanniques.

“Difficile de célébrer un homme qui a été un adultère et qui a des opinions religieuses bien connues mais obscures”, a déclaré Bates, l’ancien correspondant du Guardian. « Si la monarchie trébuche, qu’en est-il de l’Église établie ?

À certains égards, la marque de foi de Charles – qui met davantage l’accent sur la spiritualité que sur le dogme – le met davantage en phase avec le public britannique.

Bradley a déclaré qu’un petit mouvement au sein de l’église voulait déjà la voir officiellement dissociée de la monarchie et du gouvernement. Dans un pays avec tant de religions et tant de personnes qui ne s’identifient à aucune religion, Bradley a déclaré que les critiques de l’église se demandent “si elle peut vraiment encore prétendre être l’église de la nation”.

“Il nous a donné beaucoup de confiance”, a déclaré Zara Mohammed, chef du Conseil musulman de Grande-Bretagne, le plus grand groupe représentant les quelque 3 millions de musulmans du Royaume-Uni. “Nous le considérons comme un admirateur de l’islam et un ami des musulmans britanniques. C’est génial de voir comment il saisit comment le Royaume-Uni a changé. Il voit une image plus holistique et le pouvoir de toutes les confessions et de diverses communautés travaillant ensemble.

Bien qu’il soit peu probable qu’un changement de monarque ramène les gens dans l’Église d’Angleterre, Charles pourrait être un «défenseur de la foi» plus proche pour certains membres de l’église.

“Il représente ces personnes qui n’ont peut-être pas une foi vibrante, mais qui ont le sentiment qu’il y a un Dieu aimant”, a déclaré Andi Britt, 58 ans. Britt est un responsable des ressources humaines pour IBM à Londres, qui est venu avec sa femme, Jane , dimanche matin pour déposer des fleurs en l’honneur de la reine au palais de Buckingham.

“Il représente une foi et un Dieu qui accueille les gens, quelle que soit leur proximité”, a déclaré Britt, qui s’est décrit comme un “chrétien engagé” et membre de l’Église d’Angleterre. “Je pense qu’il représente de nombreuses personnes qui ne sont tout simplement pas aussi sûres d’elles ou qui n’ont pas des convictions aussi fortes – des personnes de foi, de confessions différentes ou sans foi.”