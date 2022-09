Le roi Charles III place le drapeau rouge sur le cercueil de la reine Elizabeth II ; Voici ce qu’il symbolise

Le cercueil de feu monarque la reine Elizabeth II a été transporté sur un chariot à canon de l’abbaye de Westminster au cœur de Londres pour la dernière procession le 19 septembre. Le cercueil a été transporté à Windsor, où l’ancien monarque a été inhumé plus tard lundi. Le roi et la reine consort, de nombreux dirigeants mondiaux et d’innombrables personnes en deuil se sont déchirés dans les rues et se sont rassemblés alors que le monarque britannique le plus ancien a été inhumé lors d’enterrements historiques menés à une échelle jamais vue auparavant. Le roi Charles III a placé un drapeau royal sur le cercueil de l’ancien monarque lors de la cérémonie.

Cela s’est produit à la fin du service d’incarcération à la chapelle St George, suivi de ses funérailles d’État à Londres. Le roi a été rejoint par d’autres membres de la famille royale au service de la chapelle. Vous vous demandez ce que symbolise le drapeau placé sur le cercueil de la reine Elizabeth II ?

Pour ceux qui ne le savent pas, le drapeau placé sur le cercueil de la reine par son héritier était la couleur de son camp de compagnie des Grenadier Guards. Fait de soie, on dit qu’il s’agit d’une version plus petite de l’étendard royal du régiment, et la reine Elizabeth II elle-même occupait le poste de commandant de compagnie des gardes Grenadier. Une fois placé sur le cercueil, le drapeau y restera même lorsqu’elle sera enterrée.

Les Grenadier Guards dans l’un des plus anciens régiments de l’armée britannique. Sa formation remonte à 1656 lorsque le régiment de Lord Wentworth a été créé à Bruges pour protéger le roi exilé Charles II.

Un silence de deux minutes a été observé au Royaume-Uni en hommage à l’échelle nationale pour marquer la conclusion de la cérémonie funéraire d’État à l’abbaye de Westminster. Lorsque le cercueil de la reine a été soulevé pour la dernière procession, l’hymne national britannique “God Save the King” a sonné pour conduire la défunte monarque vers son lieu de repos à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Un service d’engagement a conclu l’aspect public des funérailles avant que le monarque ne reçoive une cérémonie d’inhumation privée lundi soir.

Le cercueil de la reine a été descendu dans la voûte royale aux côtés de son défunt mari, le prince Philip. La reine Elizabeth II est décédée à 96 ans le 8 septembre au château de Balmoral, sa résidence d’été écossaise.

