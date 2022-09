Le roi Charles III peut-il conquérir le Royaume-Uni en tant que nouveau monarque ?

ÉDIMBOURG, Écosse – Non loin du centre historique de la ville, Anna Torrens et Ben Goddard, tous deux âgés de 20 ans, ont patiemment fait la queue pendant des heures pour rendre un dernier hommage à leur défunte reine. Monarchistes autoproclamés, ils devraient être faciles à vendre pour le roi Charles III – qui a passé une journée sur le terrain ici pour «Operation Spring Tide», sa tournée inaugurale au Royaume-Uni en tant que monarque.

Mais autant qu’ils adoraient la reine Elizabeth II – “Elle était une sorte de figure maternelle pour tout le monde, n’est-ce pas”, a réfléchi Torrens. “Tout le monde aimait la reine”, a ajouté Goddard – ils voient Charles sous un jour plus sceptique.

“Il a beaucoup à prouver”, a déclaré Goddard, ajoutant qu’une grande partie de ce qu’il sait sur Charles provient de la série Netflix “The Crown”. « En repensant à mon éducation, il n’y avait pas grand-chose à propos de la monarchie. Pas grand chose sur [a future] le roi Charles. Ils ont balayé cela – si quoi que ce soit, parce qu’il a eu une vie très scandaleuse.

Charles, roi en attente depuis 73 ans, monte sur le trône avec un défi central : assurer l’avenir de la maison de Windsor, avec l’inconvénient d’être moins populaire que sa mère.

Presque personne ne voit le décès de la reine comme la fin des jours pour la monarchie britannique, les chefs d’État de ces îles et les vestiges d’un empire autrefois vaste. Mais les républicains britanniques – une minorité qui veut abolir la monarchie – sentent néanmoins une opportunité avec Charles aux commandes.

Pour Charles, cela soulève une question qui détourne les mots autrefois prononcés par son ex-femme, Diana.

Peut-il être le roi du cœur des gens ?

“Tous les sondages montrent que la majorité des Anglais veulent toujours conserver la monarchie”, a déclaré Brian Feeney, commentateur politique en Irlande du Nord, où Charles et Camilla se sont rendus mardi. “Dans quelle mesure cette loyauté est envers la reine, et si elle sera maintenue par Charles, est la question.”

Après la mort de la reine Elizabeth, la Grande-Bretagne fait face à des questions et à l’incertitude

Il y a dix ans, selon YouGov, 75 % des Britanniques étaient favorables au « maintien de la monarchie », un chiffre qui est tombé à la soixantaine plus tôt cette année. Et alors que la popularité personnelle de la reine oscillait encore autour de 81% avant sa mort, le soutien à Charles était bien inférieur, à 54%.

Il a semblé gagner des bailleurs de fonds à la suite émotionnelle du décès de sa mère. Les experts l’ont félicité ces derniers jours pour avoir montré l’allure et la gravité de sa position royale. Dans une nouvelle enquête YouGov, 63 % des Britanniques ont déclaré qu’il serait un « bon roi », contre seulement 32 % en mai.

Pourtant, un sur trois – soit 35% – dit également qu’il aimerait le voir prendre sa retraite avant sa mort pour faire place à son fils William, plus populaire, contre 25% qui avaient dit que sa mère devrait démissionner plus tôt. Moins de la moitié disent qu’il fera du “bon travail en tant que figure unificatrice” pour toutes les régions de Grande-Bretagne.

Hommages à la «reine d’Écosse» alors qu’Elizabeth II repose au repos à Édimbourg

Charles a commencé à donner le ton de son règne et à monter une sorte d’offensive de charme, lors d’arrêts méticuleusement planifiés cette semaine dans chacune des «quatre nations» du Royaume-Uni: Angleterre, Écosse, Irlande du Nord et Pays de Galles.

Il a porté le «walkabout» royal – popularisé pour la première fois par sa mère dans les années 1970 – à un niveau plus tactile, tendant la main pour toucher les gens, tremblant des deux mains. Il a accepté un baiser sur la joue d’un sujet émotif sur le Mall à Londres – une violation du protocole royal, mais peut-être un coup de relations publiques. Mardi à Belfast, il a tapoté la tête des enfants. Il a cherché un corgi sur la corde, qui lui a donné un coup de langue. Il a donné l’impression qu’il ne voulait pas partir.

La réponse des groupes anti-monarchie au sein de la Grande-Bretagne a été discrète. Une poignée de manifestants ont été arrêtés ou menacés par les autorités britanniques – dont un homme qui a chahuté le prince Andrew en Écosse lundi – suscitant les critiques de certains politiciens, ainsi que de militants des droits de l’homme et de la liberté d’expression.

La police arrête des manifestants anti-monarchie lors d’événements royaux en Angleterre et en Écosse

À défaut de lancer un nouveau hashtag Twitter — #notmyking — le groupe Republic a limité ses efforts de lobbying. Le porte-parole Graham Smith a déclaré que les activités s’intensifieraient après les funérailles d’État du défunt monarque. Il a dit que l’organisation avait vu « des milliers » de personnes s’inscrire depuis la mort de la reine.

“Il y a eu une forte baisse de popularité de la monarchie au cours des dernières années, et c’est pendant que la reine était sur le trône”, a déclaré Smith. “Charles n’est pas équipé pour renverser la vapeur. Là où les gens étaient très réticents à critiquer directement la reine, ce n’est pas le cas de Charles. Nous avons maintenant cette monarchie complètement différente, réduite à des hommes assez peu impressionnants, qui n’ont plus leur bouclier thermique – la reine.

Bien qu’ils existent partout, les sceptiques royaux des îles britanniques ont tendance à se définir par deux facteurs : la génération et la géographie.

Dans un sondage May YouGov, 31% des personnes âgées de 18 à 24 ans ont déclaré que la Grande-Bretagne devrait avoir un chef d’État élu, contre 33% qui ont soutenu le maintien de la monarchie. En revanche, de grandes majorités des générations plus âgées préféraient largement le système actuel.

Le roi Charles III pourrait apporter une nouvelle approche au “défenseur de la foi”

“Je comprends l’histoire de [the monarchy], et je comprends à quel point c’est important dans la société », a déclaré Katie Ford, une étudiante universitaire de 19 ans qui fait la queue pour rendre hommage au cercueil de la reine Elizabeth à Édimbourg. “Mais en même temps, c’est difficile pour moi de dire que c’est une bonne idée car, vous savez, quelque chose qui coûte autant d’argent se produit alors qu’il y a tant de gens qui luttent.”

Les sondages suggèrent que la monarchie bénéficie de moins de soutien en Écosse qu’en Grande-Bretagne dans son ensemble. Les nationalistes écossais ont déclaré qu’ils conserveraient la couronne en cas d’indépendance du Royaume-Uni. Mais certains se demandent si Charles exercera l’emprise émotionnelle que la reine avait sur le peuple écossais.

La suggestion d’Elizabeth selon laquelle les Écossais «réfléchissent très attentivement» lors du référendum sur l’indépendance de 2014 a été considérée par beaucoup comme une influence sur les cœurs et les esprits pour qu’ils restent dans le syndicat.

“J’ai l’impression que nous sommes restés parce que beaucoup de gens aiment la reine et ont ressenti quelque chose envers la reine”, a déclaré Torrens. “Mais je ne suis pas tout à fait sûr, s’ils devaient faire un autre vote dans quelques années, avec Charles.”

La monarchie – une institution imprégnée du thé du colonialisme – est encore plus polarisante en Irlande du Nord.

“Tous les politologues qui étudient le nord de l’Irlande l’identifient comme un conflit ethnique politique causé par le colonialisme”, a déclaré Feeney. « Le nord… est la dernière partie de [British colonial rule in Ireland]. C’est pourquoi il continue d’y avoir des clivages politiques et ethniques, avec des identités et des allégeances conflictuelles. Les habitants du nord de l’Irlande qui ne sont pas britanniques ne se considèrent pas comme faisant partie du même régime.

L’accueil a été chaleureux pour le nouveau roi à Belfast mardi. Le président de l’Assemblée d’Irlande du Nord, Alex Maskey, un politicien du Sinn Fein qui a déjà été emprisonné pour ses liens avec l’Armée républicaine irlandaise, a rendu hommage à Elizabeth en tant que personne qui “a montré comment un geste petit mais significatif, une visite, une poignée de main, traverser la rue, ou parler quelques mots d’irlandais, peut faire une énorme différence en changeant les attitudes et en établissant des relations.

La poignée de main de la reine en 2012 avec Martin McGuinness, alors vice-premier ministre d’Irlande du Nord et ancien commandant de l’IRA, a marqué un moment historique dans le processus de paix.

La reine Elizabeth II en ses propres mots : ses remarques les plus mémorables

Pourtant, alors que les dirigeants politiques d’Irlande du Nord se sont réunis pour honorer la défunte reine cette semaine, un boycott lié au Brexit par le Parti unioniste démocrate a empêché la formation d’un nouveau gouvernement de partage du pouvoir depuis les élections de mai. Pendant ce temps, le Sinn Fein, désormais le plus grand parti d’Irlande du Nord, ne reconnaît toujours pas l’autorité de la monarchie britannique.

Sur la base d’un paysage politique et démographique changeant, Charles peut raisonnablement s’attendre à ce que la dérive de l’Irlande du Nord du Royaume-Uni et le mouvement vers l’unité irlandaise s’accélèrent pendant son règne.

Charles prend également la relève à un moment délicat de la politique britannique au sens large – lorsque le pays est confronté à son pire épisode d’inflation depuis les années 1970 et que les factures d’énergie ont explosé. Il peut trouver une résistance accrue à l’utilisation de l’argent des contribuables pour soutenir les domaines et les activités royales.

Les observateurs royaux s’attendent à ce qu’il fasse pression pour une monarchie allégée et quelque peu modernisée. Les experts disent que cela pourrait signifier moins de membres de la famille royale en fonctions officielles, et peut-être même l’ouverture de certaines parties du palais de Buckingham pour des événements publics.

Quel genre de monarque sera le roi Charles III ? Différent de sa maman.

Ce sera une ligne fine dans un pays qui est connu pour – et apparemment se délecte – d’une pompe et de circonstances exceptionnelles, et où les passionnés de la royauté semblent frémir à l’idée des «monarchies à vélo» plus décontractées d’Europe continentale où la famille royale peut souvent être trouvé le vélo plutôt que l’équitation dans les Bentley.

“Je pense que ce que le prince Charles a déjà indiqué, c’est que la monarchie sera plus petite. Cela ressemblera davantage à une monarchie scandinave à l’avenir, mais pas dans le mauvais sens – plus informel », a déclaré dimanche l’ancien Premier ministre David Cameron à la BBC. “Il s’est arrêté en entrant dans le palais de Buckingham et a parlé aux gens dans la foule, et c’était un signal qu’il envoyait qu’il voulait que les gens sentent qu’il était accessible.”

Charles a traversé des décennies de réhabilitation publique depuis les années de son mariage désastreux avec la princesse Diana. Il a reçu des éloges pour son travail caritatif et ses avertissements prémonitoires sur l’extinction des espèces et le changement climatique. Il a également bénéficié d’une réévaluation de son adultère, gagnant une certaine sympathie pour avoir apparemment été contraint de se marier alors qu’il était amoureux d’une autre femme : sa désormais deuxième épouse et la reine consort, Camilla.

Mais Charles porte toujours des bagages. Et au sein de la Grande-Bretagne, au cœur de la réticence de certaines personnes envers le nouveau roi, il n’y a pas tant un dégoût pour les privilèges héréditaires ou l’ombre du colonialisme que le fantôme de Diana.

“Je ne suis pas fan de Camilla. J’étais fan de Diana », a déclaré la barmaid de Belfast, Pamela McMurray, 37 ans.« Évidemment, vous ne connaissez pas la personne personnellement, mais vous avez certaines loyautés, c’est donc de là que cela vient.