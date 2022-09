NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Charles III a été officiellement proclamé roi par le Conseil d’adhésion samedi lors d’une cérémonie historique au palais Saint-James.

“Je m’efforcerai de suivre l’exemple inspirant qui m’a été donné dans le maintien du gouvernement constitutionnel et de rechercher la paix, l’harmonie et la prospérité des peuples de ces îles, ainsi que des royaumes et territoires du Commonwealth à travers le monde”, a déclaré le roi.

La cérémonie s’est déroulée en présence du prince William de Galles et de l’épouse du roi, Camilla, devenue reine consort.

Le roi d’armes David Vines White, le principe de la jarretière, a ensuite lu la proclamation du roi Charles III depuis le balcon de la cour du couvent du palais Saint-James.

Charles est automatiquement devenu roi à la mort de sa mère, mais le Conseil d’adhésion a confirmé son rôle avec la présence des conseillers privés.

Le nouveau monarque du Royaume-Uni a rendu hommage à sa mère récemment décédée, la reine Elizabeth II.

“Ma mère a donné un exemple d’amour pour la vie et de service désintéressé”, a-t-il déclaré. “Le règne de ma mère a été sans égal dans sa durée, son dévouement et sa dévotion.”

Le roi a approuvé une ordonnance déclarant le jour des funérailles de sa mère un jour férié fédéral.

L’Associated Press et Landon Mion ont contribué à ce rapport.