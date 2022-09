NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le roi Charles III, s’adressant à sa nation et au Commonwealth pour la première fois en tant que souverain britannique, a annoncé que son fils William aurait le titre de prince de Galles, titre qu’il détenait avant de devenir roi.

Le titre est traditionnellement porté par l’héritier du trône.

En tant qu’épouse du prince de Galles, Kate Middleton portera désormais le titre de princesse de Galles.

Charles, devenu le roi d’Angleterre après la mort de sa mère, la reine Elizabeth II, a également mentionné son autre fils Harry, exprimant “l’amour” pour lui et Meghan “alors qu’ils continuent à construire leur vie à l’étranger”.

Reine Elizabeth II , la monarque britannique qui a régné le plus longtemps et qui a été le visage bien-aimé de son pays et la source de sa force pendant sept décennies, est décédée jeudi au château de Balmoral en Écosse. Elle avait 96 ans.

Le nouveau roi a également évoqué le “dévouement inébranlable au devoir” de la reine consort Camilla sur lequel il “s’appuie”.

Le roi Charles III est arrivé vendredi au palais de Buckingham devant une foule immense. Lui et la reine consort Camilla sont retournés à Londres un jour après la mort de la reine Elizabeth II.

Il est sorti de la voiture pour saluer les sympathisants et regarder quelques-uns des énormes tas d’hommages floraux laissés en l’honneur de sa mère, la reine Elizabeth II. Certains ont appelé “Merci Charles” et “Bravo, Charlie!” alors qu’il serrait la main de la foule.

Quelques-uns ont fait irruption dans une interprétation de l’hymne national britannique, qui s’intitule désormais “God Save the King”.