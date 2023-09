Le roi Charles III met en lumière les enjeux climatiques lors de sa visite à Bordeaux

Après l’apparat et la politique à Paris, le roi Charles III a conclu sa visite d’État de trois jours en France par un voyage dans le sud, à Bordeaux, vendredi pour se concentrer sur une passion plus personnelle : l’environnement.

Alors que le ciel s’éclaircissait après une averse matinale, Charles et la reine Camilla ont aidé à planter un chêne à feuilles de nèfle, connu pour son adaptabilité aux changements climatiques, dans le jardin de l’hôtel de ville de Bordeaux.

Le monarque britannique rencontrera les secouristes touchés par les incendies de forêt dans la région bordelaise l’année dernière et visitera une forêt expérimentale conçue pour surveiller l’impact du climat sur les forêts urbaines.

Les habitants ont brandi des drapeaux français et britanniques, et certains ont crié « God Save The King », tandis que le couple royal saluait ses sympathisants devant la mairie de Bordeaux.

Charles et Camilla devraient également visiter un vignoble connu pour son approche durable de la vinification, dans une région où les exportations de vin sont un pilier de l’économie. La grave sécheresse de l’année dernière a forcé les vendanges à être les plus précoces jamais enregistrées à Bordeaux, et la région s’efforce depuis longtemps de s’adapter au changement climatique.

Les événements de vendredi marquent le troisième et dernier jour d’une visite d’État visant à consolider l’alliance entre la Grande-Bretagne et la France après des années de différends liés au Brexit, à la migration et à d’autres questions. Les paroles chaleureuses de Charles envers la France ont été accueillies par une ovation debout au Sénat et même par des acclamations de « Vive le roi ! », une phrase rare dans un pays qui a décapité ses derniers monarques.

À Bordeaux, le couple royal a participé à une réception sur une frégate de la marine royale pour célébrer les liens militaires entre les pays.

La région environnante de l’Aquitaine – une possession anglaise au Moyen Âge pour laquelle les royautés anglaises et françaises se sont disputées pendant des siècles – abrite aujourd’hui une importante communauté britannique, et le roi et la reine ont rencontré des Britanniques dirigeant des entreprises dans la région.

Après être arrivés à Bordeaux depuis Paris, le roi et la reine passeront brièvement à des transports publics plus respectueux de l’environnement, en empruntant un tramway électrique pionnier jusqu’à la place principale de la ville.

Dans un discours devant le Sénat français jeudi, Charles a salué la « relation indispensable » entre la France et le Royaume-Uni et sa capacité à relever les défis du monde, notamment la guerre de la Russie en Ukraine et le changement climatique. Il a appelé à une nouvelle « entente pour la durabilité ».

Il a également fait part de son inquiétude pour le climat lors de son toast lors d’un somptueux dîner d’État au château de Versailles mercredi soir.

Les commentaires du roi interviennent après que le Premier ministre britannique Rishi Sunak a annoncé qu’il édulcorait certains des engagements climatiques du Royaume-Uni, notamment en repoussant l’interdiction des nouvelles voitures à essence et diesel de 2030 à 2035.

Pendant des décennies, Charles a été l’une des voix environnementales les plus éminentes de Grande-Bretagne, dénonçant les maux de la pollution et s’exprimant en faveur de la nécessité de réduire les émissions et de restaurer la biodiversité. Mais la famille royale britannique a depuis longtemps cédé le pouvoir politique aux dirigeants élus. Et maintenant qu’il est roi, on s’attend à ce qu’il reste en dehors de la politique gouvernementale, conformément aux traditions de la monarchie constitutionnelle britannique.

(PA)