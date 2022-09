NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Qui est le roi Charles III ?

Le roi Charles III, Charles Philip Arthur George, est né le 14 novembre 1948 et est le fils aîné de la reine Elizabeth II et du prince Philip. Il a détenu des titres tels que les princes Charles d’Édimbourg, duc de Cornouailles, duc de Rothesay, prince de Galles et, à partir de septembre 2022, roi d’Angleterre. Ses frères et sœurs sont la princesse Anne, le prince Andrew et le prince Edward.

Le roi Charles III était auparavant marié à la bien-aimée princesse Diana de 1981 à 1996. Elle est décédée en 1997 à la suite d’un accident de voiture où elle a subi des blessures mortelles. Le couple a eu deux enfants ensemble, le prince William, héritier du trône, et le prince Harry. William a épousé Kate Middleton en 2011 et Harry a épousé Meghan Markle en 2018. Le roi Charles a épousé Camilla Parker Bowles en 2005.

En 2022, le roi d’Angleterre a cinq petits-enfants, dont les enfants de William et Kate, le prince George, la princesse Charlotte, le prince Louis et les enfants de Harry et Meghan, Archie et Lilibet.

LE ROI CHARLES III ANCIENNEMENT PROCLAMÉ MONARQUE LORS D’UNE CÉRÉMONIE HISTORIQUE

En 1971, le roi Charles III a commencé sa carrière navale et en 1974, il est devenu pilote d’hélicoptère et a servi sur le HMS Minerva et le HMS Jupiter. Il a commandé le HMS Bronington pendant dix mois pendant son séjour dans la Royal Navy. En 1976, le roi Charles III est devenu inactif. Le roi Charles III porte l’Ordre du Mérite, l’Ordre du Bain et l’Ordre du Service de la Reine pour son service à son pays et au Commonwealth. Il a fréquenté le Trinity College de Cambridge, au Royaume-Uni, et l’Université de Cambridge.

Qui est le roi Charles Ier ?

Le roi Charles I fut roi d’Angleterre, d’Écosse et d’Irlande de 1625 à 1649. Il épousa la reine catholique romaine Henrietta Maria de France en 1625. Le couple eut cinq enfants, la princesse Mary, James, duc d’York, le prince Charles II, la princesse Elizabeth , et la princesse Anne.

Il est connu pour avoir combattu avec le parlement anglais qui a déclenché la guerre civile anglaise. Il a été exécuté en 1649 après avoir été reconnu coupable de trahison. Le roi Charles Ier est le seul monarque anglais à avoir été jugé et exécuté pour trahison.

LE ROI CHARLES III S’ADRESSE AU PARLEMENT ÉCOSSAIS POUR LA PREMIÈRE FOIS APRÈS LA MORT DE LA REINE ELIZABETH

Qui est le roi Charles II ?

Le roi Charles II, “le joyeux monarque”, était le fils aîné du roi Charles Ier. Il fut exilé pendant neuf ans et monta sur le trône en 1660 après avoir été invité à retourner à Londres.

Il a engendré au moins 14 enfants illégitimes et était connu pour le jeu. Il dissout le Parlement en 1679 et meurt d’un accident vasculaire cérébral en 1685.

Qui est le roi George V ?

Le roi George V a été roi de 1910 à 1936 et a été le fondateur de la maison de Windsor. Ses enfants étaient l’ancien roi George VI et l’ancien roi Édouard VIII. Il était le grand-père de la reine Elizabeth II et, selon le site Web de la famille royale, il lui a offert le poney Shetland nommé Peggy. Le roi George V est décédé en 1936 à Sandringham, en Angleterre.

LA REINE ELIZABETH II, LA VALEUR NETTE DE LA FAMILLE ROYALE BRITANNIQUE

Qui est le roi George VI ?

Le roi George VI était le père de la reine Elizabeth II. Il était l’ancien roi d’Angleterre de 1936 à 1952 et était marié à la reine Elizabeth la reine mère. Il est également le père de l’unique frère d’Elizabeth II, la princesse Margaret. Le roi George VI était la raison de l’amour de la reine Elizabeth II pour les chiens corgi. En 1933, il a ramené à la maison un corgi gallois de Pembroke qu’ils ont nommé Dookie.

Le roi George VI est décédé en 1952 à 56 ans des suites d’une opération pulmonaire faisant de son aînée l’héritière du trône, Elizabeth, reine d’Angleterre à l’âge de 25 ans. Le roi Charles III envisagerait de changer de nom pour honorer son grand-père, le roi George VI et se distancer de Charles Ier et de Charles II.

La reine Elizabeth II a régné pendant 70 ans et est le plus long monarque britannique régnant à ce jour.