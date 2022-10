Le roi Charles III invite Rishi Sunak à devenir premier ministre

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – Le roi Charles III est monté sur le trône il y a moins de deux mois et en est déjà à son deuxième Premier ministre, jouant un rôle central dans cette transition de pouvoir. Mardi, dans une séquence d’événements soigneusement chorégraphiée que les Britanniques connaissent de plus en plus, le monarque britannique a invité le nouveau chef du Parti conservateur, Rishi Sunak, à former un gouvernement. C’est à ce moment précis – et pas avant – que Sunak est devenu Premier ministre du Royaume-Uni.

Cela ne faisait aucun doute. Sunak a été choisi lundi comme chef du Parti conservateur, annonçant un certain nombre de premières : la première personne de couleur et le premier hindou à diriger la Grande-Bretagne. À 42 ans, Sunak est également le plus jeune Premier ministre en 200 ans.

Mardi était aussi une première pour le roi, qui pour la première fois a présidé à une alternance au pouvoir. Sa mère, feu la reine Elizabeth II, a eu 15 premiers ministres au cours de son long règne.

La Grande-Bretagne est une monarchie constitutionnelle et l’un des rares pouvoirs qui reste au monarque est la capacité de nommer le Premier ministre. En théorie, le roi pourrait exercer un choix personnel ; en pratique, il nomme la personne qui peut détenir la majorité à la Chambre des communes.

La cérémonie est en fait une installation officielle du nouveau Premier ministre. Mais c’était suffisamment important pour la reine Elizabeth II pour qu’elle s’acquitte de cette tâche deux jours seulement avant sa mort.

La cérémonie de mardi s’est déroulée au palais de Buckingham, siège officiel de la famille royale britannique. Ce fut aussi, pendant la plus grande partie de la vie de la reine, la résidence londonienne du monarque britannique. Jusqu’à présent, Charles et Camilla n’ont montré aucun signe de vouloir emménager dans le palais et ont plutôt conservé leur base à proximité de Clarence House.

Lors d’une audience privée le matin, Truss est arrivée au palais et a remis sa démission. Peu de temps après, Sunak est arrivé. Il y a probablement eu quelques salutations – de sa part – avant d’être invité à former un gouvernement.

La cérémonie s’appelle « baiser les mains », bien que dans la politique moderne, il n’y ait pas de baiser.

Le roi a reçu aujourd’hui le député Rt Hon Rishi Sunak au palais de Buckingham. Sa Majesté lui a demandé de former une nouvelle administration. M. Sunak a accepté l’offre de Sa Majesté et a été nommé Premier Ministre et Premier Lord du Trésor. pic.twitter.com/UnT3jMS8so – La famille royale (@RoyalFamily) 25 octobre 2022

La logistique était beaucoup moins compliquée que la dernière fois, il y a sept semaines et toute une vie dans la politique britannique, lorsque Boris Johnson et Liz Truss, dans des avions séparés, se sont envolés pour Balmoral dans les Highlands écossais en raison de la mauvaise santé de la reine.

Dans la monarchie constitutionnelle britannique, le monarque et le Premier ministre se rencontrent chaque semaine, actuellement le mercredi, pour discuter de questions d’État. Il n’y a personne d’autre dans la salle et de nombreux anciens premiers ministres ont dit à quel point ils ont apprécié les échanges hebdomadaires. Certains ont même dit qu’ils les trouvaient thérapeutiques, sachant que leurs conversations ne seraient pas divulguées.

Dans son dernier discours en tant que Premier ministre, Truss a déclaré que cela avait été un “immense honneur d’être Premier ministre de ce grand pays” et a souligné avoir mené “la nation à pleurer la mort de feu Sa Majesté la Reine, après 70 ans de service, et saluant l’avènement de Sa Majesté le Roi Charles III.

On ne sait pas ce que Charles a pensé de la politique vertigineuse des dernières semaines.