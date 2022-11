Le roi Charles III interdit le foie gras dans les palaces : PETA

Le groupe britannique de défense des droits des animaux PETA a déclaré que le roi Charles III avait interdit le foie gras dans toutes les résidences royales.

“Je peux confirmer que le foie gras n’est pas acheté par la maison royale ni servi dans les résidences royales”, indique une lettre rapportée envoyée au groupe par un responsable royal.

PETA a longtemps fait campagne pour interdire le foie gras pour des raisons éthiques ; il a déclaré que Charles avait précédemment retiré le produit des résidences royales dans son rôle de prince de Galles.

Le groupe britannique de défense des droits des animaux PETA a déclaré vendredi que le roi Charles III avait interdit le foie gras dans toutes les résidences royales.

Il n’y a pas eu de commentaire immédiat du palais de Buckingham lorsqu’il a été contacté par l’AFP, qui a vu une lettre adressée au groupe par un responsable royal.

La lettre indique: “Je peux confirmer que le foie gras n’est pas acheté par la maison royale ni servi dans les résidences royales, et il n’est pas prévu de modifier cette politique.”

Il était daté du 10 novembre et signé par le maître de la maison du roi, Tony Johnstone-Burt.

PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) a longtemps fait campagne pour interdire le foie gras pour des raisons éthiques en raison du gavage forcé des canards et des oies pour engraisser leur foie.

Il a déclaré que Charles avait précédemment retiré le “produit méprisable” des résidences royales dans son rôle précédent de prince de Galles.

“PETA a reçu la confirmation que la politique de compassion de Sa Majesté s’étend au palais de Buckingham et à toutes les autres résidences royales”, a-t-il déclaré.

En guise de remerciement, le groupe a déclaré qu’il envoyait au monarque un panier d’imitation de “faux gras”, fabriqué par un chef végétalien.

Le pâté de foie gras, considéré comme un mets délicat et souvent consommé à Noël, peut actuellement être importé et vendu au Royaume-Uni mais pas produit dans le pays.

Le gouvernement avait prévu d’introduire une interdiction d’importer.

PETA fait également pression pour que le roi abandonne les robes d’hermine fabriquées à partir d’hermines pour son couronnement l’année prochaine et utilise à la place de la fausse fourrure.

Et il veut que la fausse fourrure remplace les chapeaux en peau d’ours distinctifs portés par la garde du roi.