Le roi Charles III hospitalisé à Londres pour une intervention sur la prostate

la Grande-Bretagne le roi Charles III se porte bien après avoir subi une procédure corrective pour un prostate hypertrophiéecomprend CNN.

Le monarque de 75 ans a été admis dans un hôpital de Londres vendredi matin pour un « traitement programmé », a indiqué plus tôt le palais de Buckingham dans un communiqué.

“Sa Majesté tient à remercier tous ceux qui lui ont envoyé leurs meilleurs vœux au cours de la semaine dernière et est ravie d’apprendre que son diagnostic a un impact positif sur la sensibilisation à la santé publique”, ajoute le communiqué.

Le palais a révélé le 17 janvier que le roi allait subir un traitement « commun à des milliers d’hommes chaque année » et que son état était « bénin ».

Charles est arrivé à la London Clinic, un hôpital privé près de Regent’s Park, accompagné de son épouse, la reine Camilla. Cette décision a été considérée comme inhabituelle dans la mesure où feu la reine Elizabeth II et le prince Philip se rendaient toujours seuls à l’hôpital.

Camilla a été vue sortant de l’hôpital plusieurs heures plus tard vendredi après-midi. Alors qu’elle se dirigeait vers la voiture, on pouvait entendre des sympathisants crier : « Nous vous aimons ».

La London Clinic est l’endroit où se trouve Catherine, princesse de Galles, après son opération abdominale la semaine dernière. Le roi a rendu visite à sa belle-fille avant de se faire soigner, a déclaré une source royale à CNN.

Charles reportera ses engagements pendant une courte période le temps de sa convalescence. On ne savait pas dans l’immédiat combien de temps le monarque resterait à l’hôpital.

La reine Camilla a rassuré le public sur la santé de son mari lors de ses fiançailles de la semaine dernière, déclarant lundi à Swindon, dans le sud-ouest de l’Angleterre, qu’il allait « bien » et qu’il avait « hâte de retourner au travail » lors d’une exposition artistique. visite de la galerie à Aberdeen, en Écosse, jeudi dernier.

Les conditions médicales spécifiques des membres de la famille royale sont rarement divulguées publiquement. Le point de vue du palais est qu’ils ont droit à un certain niveau de confidentialité médicale malgré leurs fonctions de fonctionnaires.

Mais le roi fit une intervention rare et a choisi de partager son diagnostic car il tenait à encourager d’autres hommes susceptibles de présenter des symptômes à se faire examiner, a déclaré une source royale à CNN.

Et il semblerait que son approche ait fonctionné. Il y a eu une augmentation du nombre d’hommes vérifiant s’ils couraient un risque de cancer de la prostate, selon les chiffres du NHS England.

Les visites sur sa page Web « hypertrophie de la prostate » – qui fournit des informations sur les causes, les symptômes et les options de traitement – ​​ont vu le trafic augmenter de plus de 1 000 % au-dessus de sa moyenne quotidienne après l’annonce du palais.

Elle a reçu 16.410 visites le jour de l’annonce, contre 1.414 visites la veille, selon l’organisme.

Prostate Cancer UK a également déclaré que le nombre de personnes utilisant son outil de vérification des risques en ligne avait bondi de 97 %. L’association caritative a félicité le monarque « pour son ouverture d’esprit qui sensibilisera inévitablement davantage à la maladie ».

Dans un double choc de santé royal sans précédent, la nouvelle de l’intervention de Charles a été révélée le 17 janvier, seulement 90 minutes après que le palais de Kensington a annoncé séparément que le La princesse de Galles était à l’hôpital.

Kate, 42 ans, ne devrait reprendre ses fonctions royales qu’après Pâques. Son mari, le prince William, s’est également temporairement retiré de ses engagements pour jongler avec le rétablissement de Kate et la garde de ses enfants.

Les problèmes de santé de la famille royale se sont poursuivis quelques jours plus tard lorsque Sarah Ferguson, duchesse d’York, a révélé qu’elle l’était également. récemment diagnostiqué un cancer de la peau.

Ferguson, l’ex-épouse du prince Andrew, a déclaré qu’elle était « de bonne humeur et reconnaissante pour les nombreux messages d’amour et de soutien » suite à son deuxième diagnostic de cancer depuis l’été.

“J’ai pris du temps pour moi”, a-t-elle écrit sur Instagram lundi. “Naturellement, un autre diagnostic de cancer a été un choc.”

La duchesse a subi une mastectomie en juin l’année dernière, suivi d’une chirurgie reconstructive. Plusieurs grains de beauté ont été retirés et analysés au moment de son opération, a rapporté dimanche la UK Press Association, citant le porte-parole de Ferguson.

Cette histoire a été mise à jour.