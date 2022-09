NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Alors que le roi Charles III monte sur le trône britannique après la mort de sa mère, la reine Elizabeth II, l’héritier semble frustré par un stylo qui fuit dans l’exercice de ses fonctions royales.

Alors qu’il visitait la résidence royale du château de Hillsborough en Irlande du Nord mardi, le roi Charles III s’est emporté à cause d’un stylo qui fuyait lors de la signature d’un livre.

“Oh mon Dieu, je déteste ça”, a déclaré le monarque royal avec colère après avoir utilisé le stylo dysfonctionnel.

Dans la vidéo, le roi Charles III se rend compte que le stylo ne fonctionnait pas correctement, puis se précipite hors de son siège et cherche dans sa poche un mouchoir pour nettoyer l’encre de ses mains.

LE PRINCE HARRY ET LE PRINCE WILLIAM, LE ROI CHARLES SE RÉUNISSENT POUR MARCHER ENSEMBLE DERRIÈRE LE CERCUEIL DE LA REINE ELIZABETH II

La reine consort Camilla, 75 ans, a enlevé le stylo qui fuyait à son mari et a dit: “Oh regarde, ça va partout”, alors qu’elle se brossait les mains du stylo cassé.

Le personnel s’est précipité pour aider le couple royal, alors que Camilla cherchait un autre stylo pour continuer à signer le livre.

“Je ne peux pas supporter cette putain de chose”, a déclaré le roi Charles III en perdant son sang-froid.

“Oui, je déteste ce stylo puant”, continua-t-il de rager et quitta furieusement la pièce peu de temps après.

Le monarque régnant a eu un autre moment viral lié au stylo trois jours plus tôt.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Le roi Charles III a furieusement signalé aux aides de nettoyer le bureau avant de signer la proclamation d’adhésion – un document marquant son ascension officielle au trône du Commonwealth britannique.

Les objets qu’il voulait retirer du chemin semblaient être une boîte à stylos et un encrier.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Charles est monté sur le trône après la mort de la reine Elizabeth II jeudi à l’âge de 96 ans. Elle était le monarque au règne le plus long de l’histoire britannique et le deuxième monarque au règne le plus long de l’histoire du monde.