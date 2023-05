Le roi Charles III fait une apparition virtuelle dans « American Idol »

Charles et la reine Camilla sont entrés dimanche dans une pièce du château de Windsor où les juges « Idol » Lionel Richie et Katy Perry – qui se sont produits lors du concert d’actes éclectiques – apparaissaient virtuellement dans l’émission de talents.

Le roi, vêtu d’un costume et d’une cravate bleu foncé, a nommé-vérifié l’une des chansons emblématiques de Richie, qu’il a interprétée lors du spectacle, lui demandant s’il prévoyait de faire ce « All Night Long ».

Le concert du lendemain du spectacle du couronnement doré a eu le monarque nouvellement couronné et sa femme debout à un moment donné se balançant au rythme de la musique. D’autres membres de la famille royale, dont la princesse Charlotte, 8 ans, et le prince George, 9 ans, ont agité des drapeaux de l’Union avec une foule de quelque 20 000 personnes rassemblées sur la terrasse est du château.

La star de « Top Gun » Tom Cruise est apparue dans un message vidéo enregistré, disant : « Pilote à pilote. Votre Majesté, vous pouvez être mon ailier à tout moment. Le programme mixte a également vu des performances du Royal Ballet, de Nicole Scherzinger des Pussycat Dolls, de la chanteuse d’opéra Andrea Bocelli et du groupe britannique Take That.

Même Miss Piggy et Kermit the Frog ont fait une apparition, plaisantant avec l’hôte Hugh Bonneville.

Richie et Perry, qui sont juges sur « Idol » et ont été remplacés pour l’épisode par Alanis Morissette et Ed Sheeran, étaient filmés dans une pièce du château avec des rideaux rouge foncé et des fauteuils dorés lorsque le roi et la reine sont entrés.