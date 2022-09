Charles III a été proclamé nouveau roi de Grande-Bretagne après la mort de la reine Elizabeth II. s’est engagé à imiter sa défunte mère la reine Elizabeth II et à servir pour le reste de sa vie car il a été officiellement proclamé roi lors d’une cérémonie historique samedi au palais St James, à Londres, au Royaume-Uni. Le chef de l’Etat, âgé de 73 ans, a déclaré au Conseil d’adhésion qu’il s’efforcerait de suivre “l’exemple inspirant” de sa mère, la reine Elizabeth, décédée jeudi à l’âge de 96 ans.

Cependant, juste avant la signature de la proclamation d’adhésion, un moment où le roi a fait signe de toute urgence à ses aides de nettoyer le bureau où il allait faire la paperasse, est devenu viral sur les réseaux sociaux. Les objets sur le bureau étaient une boîte à stylos et un encrier, qui seraient des cadeaux de ses fils, le prince William et le prince Harry, rapporte International Business Times.

Charles a immédiatement succédé à sa mère après sa mort au château de Balmoral en Écosse jeudi, mais un conseil d’adhésion s’est réuni samedi pour le proclamer roi, avec son fils et héritier William, sa femme Camilla et la nouvelle première ministre britannique, Liz Truss, parmi ceux signer la proclamation.

Charles, dans un discours avant de prêter serment, a déclaré: “Je suis profondément conscient de ce grand héritage et des devoirs et lourdes responsabilités de la souveraineté qui m’ont maintenant été transmis.” Il a ajouté : « En assumant ces responsabilités, je m’efforcerai de suivre l’exemple inspirant qui m’a été donné en maintenant le gouvernement constitutionnel et en recherchant la paix, l’harmonie et la prospérité des peuples de ces îles et des royaumes et territoires du Commonwealth à travers le monde. le monde.”

Le roi d’armes jarretière a lu la première et principale proclamation et a déclaré Charles “notre seul monarque légitime et légitime” depuis le balcon du palais St James.

Un Charles ému a donné le ton à son règne dans une allocution télévisée préenregistrée vendredi dans laquelle il a salué sa « maman chérie » pour son « dévouement inébranlable » au cours de ses sept décennies record sur le trône.

