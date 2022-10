Le roi Charles III fait face à de nouveaux défis : Richard Berthelsen

Lundi de cette semaine, le roi et la reine consort ont quitté Birkhall, près de Balmoral, pour reprendre leurs engagements et fonctions publics, après la fin du deuil national et judiciaire et du temps privé pour récupérer. En un peu plus de trois semaines, tout dans la vie royale a changé.

Récemment, le Palais a publié des photographies du roi examinant le contenu de ses boîtes rouges, un devoir qu’il accomplira désormais chaque jour ouvrable pour le reste de sa vie, comme feu la reine l’a fait jusqu’à la toute fin. Il examinera maintenant les documents gouvernementaux qui doivent être approuvés, les câbles des missions diplomatiques du monde entier, ainsi que les mises à jour et les documents des royaumes du Commonwealth, comme le Canada.

Le roi reviendra à Londres dans les jours à venir avec une boîte de réception très remplie de problèmes et la refonte complète de la monarchie alors que l’ère caroléenne de Charles III commence sérieusement.

Parmi les nombreuses questions qui retiendront l’attention du roi, il y aura la détérioration des conditions économiques, l’instabilité politique et la désunion – en particulier au Royaume-Uni, ainsi que les pressions inflationnistes mondiales, la possibilité d’une guerre qui s’étend en Europe, les pénuries d’énergie et les catastrophes environnementales qui touchent non seulement le Royaume-Uni mais tous les royaumes dont il est Souverain. Ces enjeux vont impacter au passage les priorités de la monarchie dans la première année du règne.

EN QUOI LA DÉCLARATION DE KING DIFFÈRE DE CELLE DE LA REINE FEUUE

Des événements tragiques et imprévus occupent également une place importante – sa première déclaration après la période de deuil était d’offrir un soutien à ceux qui font face à la dévastation de l’ouragan Fiona au Canada atlantique. Il était frappant de noter à quel point la déclaration du roi diffère de celles émises par feu la reine, étant beaucoup plus émotive et personnelle, basée sur ses récents voyages et son expérience. C’est un roi qui porte son cœur sur sa manche. Pour les Canadiens, il est intéressant de noter que la dernière déclaration émise par la reine était destinée aux habitants de la Saskatchewan pour marquer les meurtres sur la réserve crie de James Smith et à Weldon, en Saskatchewan.

Le King sera également aux prises avec un calendrier prévu pour l’automne, qui devra être ajusté. L’une des premières victimes sera la remise en cause de certains engagements compte tenu de son changement de statut, comme la prochaine conférence COP 27 en Égypte. Il n’est pas possible pour Charles de participer à des conférences internationales en dehors du Royaume-Uni dans des domaines où des personnalités politiques doivent entreprendre les négociations et être responsables de leur succès ou de leur échec. Il n’est pas surprenant que cela ait dû être refusé, mais beaucoup plus devra être repensé car il assistera désormais aux cérémonies où le Souverain a un rôle et comme il se distancie des œuvres caritatives qu’il a établies et d’autres intérêts. Cet engagement était important dans son premier discours le lendemain de la mort de la reine.

Il y a beaucoup de spéculations sur le Commonwealth dans le nouveau règne. La confusion demeure dans les médias et le public au sujet du Commonwealth, qui s’est en fait agrandi de cinq membres ces dernières années, dont plusieurs n’ont jamais fait partie de l’Empire britannique. Il ne fait aucun doute que le Commonwealth continue de faire face à des défis et devra travailler pour rester pertinent en tant qu’organisation internationale, mais cela est tout à fait différent du rôle du roi en tant que chef d’État dans 15 des pays du Commonwealth – les royaumes. Rien n’indique que les pays qui ne continueront pas en tant que monarchies quitteront le Commonwealth. Les liens restent solides – En fait, l’un des premiers appels que le roi a reçus était du Premier ministre de la Barbade pour exprimer sa sympathie – il avait assisté à leur cérémonie de transition vers une république et leur a souhaité bonne chance, ce qui était sans précédent.

Ces dernières années, le Palais a complètement compris et accepté les pays qui souhaitent devenir des républiques et tous sont restés au sein du Commonwealth lui-même. La reine elle-même a vu plus de trente pays passer de son rôle de chef d’État à celui d’avoir leurs propres présidents. Tous sont restés membres du Commonwealth.

LE ROI APPROUVERA LES REPRÉSENTATIONS SUR LA MONNAIE, LES BILLETS DE BANQUE

Il appartient aux pays qui considèrent le Roi comme leur chef d’Etat de déterminer leur avenir constitutionnel et il est probable que nombre d’entre eux opteront pour des arrangements différents. En attendant, il appartient à chacun d’entre eux de déterminer comment le Roi est représenté sur les monnaies, les billets de banque, dans les portraits et dans le nom. Le roi approuvera ces représentations, mais de nombreux autres changements ont été immédiats à la mort de la reine, comme dans les tribunaux, dans les clauses contractuelles, dans les serments et autres représentations.

Le roi cherchera à apporter des changements importants à la monarchie dans les mois à venir, avant le couronnement. Tout comme l’institution s’est modernisée au cours d’un long règne, c’est l’occasion d’un changement plus tourné vers l’avenir au XXIe siècle et d’une monarchie post-élisabéthaine.

Parmi les problèmes auxquels le roi sera confronté, il y aura une rationalisation des résidences, déterminant où lui et la reine consort vivront au jour le jour et si la rotation entre eux qui est devenue si familière se poursuivra. Il faudra déterminer si les résidences qu’il utilisait en tant que prince de Galles seront offertes à d’autres membres de la famille ou fermées entièrement. Par exemple, il y a des spéculations selon lesquelles le château de Balmoral, où la vie de la reine s’est terminée, pourrait devenir un musée et fonctionner davantage comme un hommage à Elizabeth II, un peu comme Osborne House sur l’île de Wight après la mort de la reine Victoria. Le roi peut préférer des résidences plus petites et plus confortables telles que Birkhall ou Highgrove plutôt que des maisons plus grandes qui nécessitent plus de personnel et d’entretien. Après 70 ans d’une rotation familière entre ces maisons sur les contours de l’ordre établi de la vie de la Reine, ce sera un changement pour la façon dont ils sont utilisés, le public et le personnel.

Il y aura des décisions de dotation et la taille du personnel domestique changera. Les rôles traditionnels et les sinécures, ceux qui sont en grande partie honorifiques, pourraient faire l’objet de discussions pour la première fois depuis de nombreuses décennies afin de rationaliser l’opération.

L’ÂGE UN PROBLÈME CHEZ LES MEMBRES TRAVAILLANTS DE LA FAMILLE ROYALE

La famille royale ne compte plus que 11 membres actifs, le moins depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et pourtant le Commonwealth continue de croître et les attentes du public concernant les apparitions de Royals continuent d’augmenter. Deux des 11 ont plus de 85 ans et il est peu probable qu’ils assument une grande charge de travail. Cinq membres de la famille royale, dont le roi et la reine consort. ont plus de 70 ans et bien qu’ils restent le pilier du calendrier royal, ils devront peut-être limiter ce qu’ils peuvent entreprendre dans les années à venir. Seuls le prince et la princesse de Galles (William et Catherine) ainsi que le frère du roi, le prince Edward, et sa femme Sophie sont plus jeunes, et le manteau leur incombera d’intervenir pour combler le vide. Cela reste un problème important.

La proposition de supprimer les titres ou statuts royaux crée des difficultés, en particulier pour ceux qui les ont eus au-delà de l’enfance. L’expérience récente au Danemark montre que ce n’est pas facile.

Compte tenu de la mort de la reine et du prince Philip, de la destitution du prince Andrew ainsi que de la démission du prince Harry, il y a plus de cinquante unités militaires à travers le Commonwealth qui n’ont plus de lien royal. Ils chercheront des rendez-vous pour combler ces lacunes. De plus, il existe des centaines d’organisations caritatives qui ont eu un patron royal au fil des ans, et elles sont maintenant sans cette connexion. Le rôle caritatif de la famille royale est extrêmement important pour la visibilité de ces organisations, pour leurs bénévoles et pour la collecte de fonds.

Tout cela serait une énorme liste de choses à faire, mais le couronnement se profile et des décisions importantes devront être prises bientôt concernant sa portée, son ampleur et sa liste d’invités. Une approche beaucoup plus laïque et œcuménique émergera probablement, avec une révision importante du faste et de la cérémonie. Il sera totalement différent de 1953 et ce sera un défi de capturer l’ambiance du public avec la cérémonie attendue mais avec un ton plus contemporain et réaliste. Il sera plus difficile à réaliser avec succès que les funérailles et les cérémonies de succession que nous avons connues ces dernières semaines.

Y AURA-T-IL RÉCONCILIATION AVEC LE PRINCE HARRY ET MEGHAN ?

Pour le public, il y aura un énorme intérêt à voir s’il peut y avoir une réconciliation dans les relations avec le prince Harry et Meghan. il était difficile de lire entre les lignes des événements des dernières semaines et beaucoup de choses ont peut-être eu lieu hors champ. C’est sûrement l’une des principales priorités du roi d’établir une relation plus harmonieuse avec son fils et sa femme et le reste de la famille royale, avec une réduction des insinuations et des allégations lors de la lecture entre les lignes de leurs interviews, podcasts et autres. médias. Faire sortir les médias des choses et désamorcer certaines des critiques directes qui semblent être dirigées contre la famille est certainement une priorité. Bien qu’un retour au Royaume-Uni ne soit probablement pas prévu pour les Sussex, une réduction de la rancœur sera essentielle pour se concentrer sur le travail à accomplir.

La plupart des observateurs s’accordent à dire que le ton a été donné par le roi dans ses premiers discours et sa conduite au cours des 10 jours précédant les funérailles d’État au début de son règne. Il semble y avoir un puits de sympathie et de respect pour lui alors qu’il assume le fardeau de la royauté dans la tristesse du décès de la défunte reine bien-aimée.

Mais les défis des dernières semaines paraissent plus simples par rapport aux tâches qui l’attendent en cette première année d’un nouveau règne, particulièrement en ces temps troublés.