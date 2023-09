PARIS (AP) — Le roi Charles III est passé d’une rencontre avec de jeunes athlètes dans une banlieue ouvrière et multiculturelle de Paris à un arrêt émouvant devant la cathédrale Notre-Dame endommagée par le feu jeudi, le deuxième jour de sa visite d’État à France.

Plus tôt, Charles avait prononcé un discours devant les législateurs du Sénat, louant la « relation indispensable » entre la France et le Royaume-Uni et leur capacité à relever les défis du monde, notamment la guerre en Ukraine et le changement climatique.

Charles et la reine Camilla, accompagnés du président français Emmanuel Macron et de son épouse Brigitte, ont prêté beaucoup d’attention à une présentation sur les travaux de rénovation en cours à Notre-Dame, un jour après que le roi se soit déclaré « complètement consterné par les scènes de dévastation qui ont suivi ». l’incendie catastrophique » en avril 2019.

Charles et Camilla n’ont pas pu entrer dans la cathédrale pour des raisons de sécurité, mais Macron les a invités à regarder de plus près l’entrée alors que des dizaines d’ouvriers aux étages supérieurs du monument applaudissaient le roi et prenaient des photos. La cathédrale devrait rouvrir ses portes à la fin de l’année prochaine.

Au cours de la journée, Charles a fait quelques arrêts pour saluer les foules qui l’attendaient dans les rues des sites qu’il a visités, notamment le marché aux fleurs de Paris, du nom de sa défunte mère, la reine Elizabeth II.

A Saint-Denis, au nord de la capitale, Charles discutait avec de jeunes sportifs pendant que Camilla échangeait quelques balles avec Prithika Pavade, une pongiste française de 19 ans. La zone servira de site majeur pour les Jeux olympiques de l’année prochaine.

Les habitants ont déclaré que la visite royale à Saint-Denis était un coup de pouce bienvenu pour la ville avec de profondes poches de pauvreté, une réputation de criminalité et le sentiment parmi beaucoup d’être laissée pour compte.

« Beaucoup de gens sont pauvres et c’est une ville réputée acharnée », explique Yasmina Bédar, née à Saint-Denis et qui y vit depuis 50 ans.

« La venue d’un roi en chair et en os à Saint-Denis ne peut bien sûr que redorer notre image », dit-elle en discutant avec des amis au café Le Khédive où Charles s’est arrêté pour s’asseoir quelques minutes avec des demandeurs d’emploi.

Le propriétaire du café, Sid Ould-Moussa, a déclaré : « C’est excellent pour la ville, pour nous. »

Le roi y a également rencontré le président du club de football du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, qui lui a remis le maillot n°3 du club et lui a expliqué l’implication du club dans le soutien aux jeunes et aux communautés en difficulté.

Charles et Camilla visitent brièvement la basilique Saint-Denis, qui abrite les tombeaux des rois de France.

Dans la matinée, le roi a reçu un accueil chaleureux de la part des parlementaires français des chambres haute et basse du Parlement réunis au Sénat, qui se sont levés et l’ont longuement applaudi.

Le partenariat entre les deux nations « reste absolument vital alors qu’ensemble nous affrontons les défis de ce monde », a-t-il déclaré, passant du français à l’anglais. « Le Royaume-Uni sera toujours l’un des alliés les plus proches et l’un des meilleurs amis de la France. »

« Notre détermination et notre alliance sont plus importantes que jamais » en réponse à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, a-t-il ajouté. « Ensemble, nous sommes fermement déterminés à faire triompher l’Ukraine et à faire prévaloir nos libertés qui nous sont chères. »

Charles a proposé d’adapter l’« Entente cordiale » franco-britannique, une série d’accords de 1904 qui ont réglé d’anciens différends et amélioré considérablement les relations, en une « entente pour la durabilité afin de faire face plus efficacement à l’urgence mondiale du climat et de la biodiversité ».

« Il n’y a aucun défi que nous ne puissions relever, comme nous l’avons si souvent fait dans le passé », a-t-il déclaré.

L’accent mis par le roi sur le changement climatique est intervenu un jour après que le Premier ministre Rishi Sunak a annoncé qu’il édulcorait certains des engagements climatiques de la Grande-Bretagne, notamment en repoussant l’interdiction des nouvelles voitures à essence et diesel de 2030 à 2035.

Charles et Macron ont ensuite assisté à une réception réunissant des chefs d’entreprise britanniques et français sur le financement de projets liés au climat et à la biodiversité.

Le voyage du couple royal a débuté mercredi par une cérémonie à l’Arc de Triomphe à Paris et un dîner d’État au château de Versailles.

Elle se terminera vendredi par un arrêt à Bordeaux, ville du sud-ouest qui abrite une importante communauté britannique.

___

Les rédacteurs d’Associated Press John Leicester à Paris et Jill Lawless et Danica Kirka à Londres ont contribué à cette histoire.

Sylvie Corbet, Associated Press