Le roi Charles III est couronné à l’abbaye de Westminster, au milieu de la pompe et de l’apparat

Le roi Charles III, un homme qui a attendu près de 74 ans pour devenir roi, a été couronné samedi à l’abbaye de Westminster avec toute la pompe et l’apparat que la Grande-Bretagne pouvait rassembler.

Des cris de « Dieu sauve le roi » ont retenti et des coups de trompette ont retenti dans l’abbaye après que l’archevêque de Canterbury Justin Welby ait placé la couronne de Saint-Édouard sur la tête du monarque.

Charles avait prêté serment de gouverner le peuple du Royaume-Uni avec « justice et miséricorde » et de favoriser un environnement où les personnes de toutes confessions et croyances peuvent vivre librement. Le serment était le deuxième des cinq éléments du rite historique du couronnement qui est enraciné dans plus de 1 000 ans de tradition.

Le roi a dit qu’il était prêt à prêter serment et, après avoir posé la main sur la Bible, il a solennellement promis de le faire. Plus tard, il embrassa le livre saint.

Camilla, la reine consort, a ensuite été ointe et couronnée de la couronne de la reine Mary. Le clergé lui a remis le sceptre de la reine consort avec croix et le bâton de la reine consort avec colombe.

Le roi Charles III se tient après avoir été couronné de la couronne de Saint-Édouard lors de sa cérémonie de couronnement à l’abbaye de Westminster à Londres samedi. (Richard Pohlé/Getty Images) La reine Camilla est couronnée de la couronne de la reine Mary par l’archevêque de Cantorbéry Justin Welby à l’abbaye de Westminster. (Yui Mok/Getty Images)

L’abbaye de Westminster bourdonnait d’excitation et regorgeait de fleurs parfumées et de chapeaux colorés lorsque les invités sont arrivés deux heures avant le début de la cérémonie.

Des célébrités telles que Judi Dench, Emma Thompson et Lionel Richie affluaient dans l’abbaye, aux côtés d’hommes politiques, de juges en perruques, de soldats aux médailles étincelantes attachées à des tuniques rouges et de membres de la Chambre des Lords dans leurs robes rouges.

Parmi les dignitaires et les dirigeants mondiaux présents figuraient la première dame des États-Unis Jill Biden, le président français Emmanuel Macron, le premier ministre canadien Justin Trudeau et huit anciens et actuels premiers ministres britanniques.

Le roi Charles III arrive samedi pour son couronnement à l’abbaye de Westminster à Londres. Le petit-fils Prince George peut être vu à gauche, derrière le roi, faisant partie des garçons de page. (Andrew Matthew/Getty Images)

Environ 4 000 soldats marcheront vers le palais de Buckingham lors de la procession qui suivra la cérémonie, ce qui en fera le plus grand défilé militaire britannique en 70 ans. Le roi et la reine nouvellement couronnés fermeront la marche dans une voiture de 261 ans dorée du nez à la queue d’or scintillant.

Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans le centre de Londres sous la pluie, et de fortes acclamations ont éclaté parmi les sympathisants bordant The Mall, la grande avenue menant au palais, alors que Charles et Camilla ont été vus agitant de l’intérieur de leur Bentley alors que leur cortège arrivait à Buckingham Palace.

Le couple a ensuite quitté le palais dans le Diamond Jubilee State Coach et, après un voyage de deux kilomètres, est arrivé à l’abbaye de Westminster, où ils ont été couronnés.

La princesse Catherine et le prince William sont vus avec deux de leurs enfants, Charlotte et Louis, alors qu’ils arrivent à l’abbaye de Westminster pour le couronnement. (Andrew Milligan/Getty Images)

Héritier du trône, le prince William, sa femme, Kate, et leurs trois enfants étaient tous présents. Le frère cadet de William, le prince Harry, qui s’est battu publiquement avec la famille, est arrivé seul. Sa femme Meghan et leurs enfants sont restés chez eux en Californie.

Le fils aîné de William, le prince George, était l’un des quatre pages d’honneur portant la traîne de la robe de son grand-père.

À gauche, la gouverneure générale du Canada Mary Simon et son mari, Whit Fraser, se joignent au premier ministre canadien Justin Trudeau et à son épouse Sophie Grégoire Trudeau alors qu’ils marchent vers l’abbaye de Westminster pour le couronnement. Ils font partie des plus de 2 000 invités. (Jeff J. Mitchell/Getty Images)

Plus tôt, le groupe anti-monarchie Republic a déclaré que six de ses membres, dont le directeur général Graham Smith, avaient été arrêtés près de Trafalgar Square, dans le centre de Londres, alors qu’ils se préparaient à protester contre le couronnement.

Du côté sud de la place, des milliers de personnes ont grossi derrière les clôtures métalliques le long du parcours de la procession. Au milieu de la foule, des dizaines de manifestants anti-monarchie, qui tenaient de hautes banderoles jaunes sur lesquelles on pouvait lire « pas mon roi » qu’ils scandaient fréquemment.

La police du centre de Londres affronte samedi des manifestants anti-monarchie. (Briar Stewart/CBC)

Certains de ceux dans la foule ont répondu : « Oui, il l’est » ou « Mon roi, et je suis fier de lui ».

Des milliers de personnes vêtues de leur plus belle tenue Union Jack, ainsi que des imperméables et des ponchos ont facilement noyé le bruit de la manifestation, mais étaient irritées que les manifestants occupent un espace privilégié et bloquent la vue qu’ils ont avec leurs drapeaux.

« Ils peuvent protester, mais ils ne peuvent pas tenir leur drapeau », a crié Karen du Devon, dans le sud-ouest de l’Angleterre.

« Les gens vont s’arrêter et regarder »

« Même dans un monde où les gens sont rassasiés de divertissements à la demande, les gens s’arrêteront et regarderont », a déclaré Michael Cole, un ancien correspondant royal de la BBC, « parce que ce sera une procession spectaculaire et un rituel, une cérémonie, contrairement à tout ce qui se produit n’importe où dans le monde. »

Mais comme les meilleurs drames, c’est un spectacle avec un message.

Depuis 1000 ans et plus, les monarques britanniques sont couronnés lors de cérémonies grandioses qui confirment leur droit de régner. Bien que le roi n’ait plus de pouvoir exécutif ou politique, il reste le chef d’État du Royaume-Uni et un symbole de l’identité nationale.

Plus de 11 000 policiers ont été déployés à travers Londres. (Briar Stewart/CBC)

À une époque où l’inflation à deux chiffres appauvrit tout le monde au Royaume-Uni, Charles tient à montrer qu’il peut encore être une force unificatrice dans une nation multiculturelle très différente de celle qui a accueilli sa mère.

Ce sera donc une affaire plus courte et moins formelle que le couronnement de trois heures de la reine Elizabeth II.

En 1953, l’abbaye de Westminster a été équipée de tribunes temporaires pour augmenter le nombre de places assises à plus de 8 000, les aristocrates portaient des robes et des couronnes cramoisies, et le cortège du couronnement serpentait sur huit kilomètres à travers le centre de Londres afin qu’environ trois millions de personnes puissent applaudir le glamour 25- reine d’un an.

Cérémonie épurée

Les organisateurs ont réduit le service de Charles à moins de deux heures et envoyé 2 300 invitations. Les aristocrates ont été invités à éviter les tenues de cérémonie et la procession empruntera un itinéraire plus court et direct pour retourner au palais de Buckingham depuis l’abbaye. Cela suit les instructions de Charles pour une cérémonie épurée alors qu’il cherche à créer une machine royale plus petite et moins chère pour le 21e siècle.

Des officiers de la police montée peuvent être vus sur The Mall avant le couronnement du roi Charles III et de la reine Camilla samedi à Londres, en Angleterre. (Charles McQuillan/Getty Images)

Charles a abandonné le moment traditionnel à la fin du service où les nobles étaient invités à s’agenouiller et à promettre leur loyauté au roi. Au lieu de cela, l’archevêque de Cantorbéry a invité tout le monde dans l’abbaye et les gens qui regardaient à la télévision à prêter « véritable allégeance » au monarque.

L’engagement a suscité un débat en Grande-Bretagne, certains observateurs suggérant qu’il s’agissait d’un effort sourd pour exiger le soutien du public à Charles. Welby a répondu en disant que ce n’était pas une commande et que les gens pouvaient décider eux-mêmes de participer ou non.

Près de 20 % de la population du Royaume-Uni sont désormais issus de groupes ethniques minoritaires, contre moins de 1 % dans les années 1950. Plus de 300 langues sont parlées dans les écoles britanniques et moins de la moitié de la population se décrit comme chrétienne.

Bien que les organisateurs disent que le couronnement reste un « service anglican sacré », la cérémonie inclura pour la première fois la participation active d’autres religions, y compris des représentants des traditions bouddhiste, hindoue, juive, musulmane et sikh.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a prononcé une lecture du Nouveau Testament de la Bible.

Les responsables ont déclaré que bien que Sunak soit hindou, il lit en tant que Premier ministre, il n’y a donc aucun problème sur sa foi personnelle pendant le service anglican.