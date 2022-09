Une nouvelle ère de la monarchie a renouvelé les conversations sur l’avenir de la Couronne et des peuples autochtones.

La chef nationale de l’Assemblée des Premières Nations, RoseAnne Archibald, a déclaré que la Couronne devait s’excuser pour son rôle dans la colonisation et les pensionnats dirigés par l’Église anglicane.

“Nous en avons parlé brièvement et il était très empathique”, a-t-elle déclaré à Joyce Napier lors de l’émission Power Play de CTV News Channel vendredi.

Archibald a rencontré le roi lors de son voyage de trois jours au Canada en mai. Au cours de ce voyage, il a parlé de la nécessité de “se réconcilier avec les aspects les plus sombres et les plus difficiles du passé : reconnaître, réconcilier et s’efforcer de faire mieux”.

Archibald a déclaré à Power Play qu’elle pensait que le roi Charles III avait “une réelle honnêteté de vouloir faire partie des solutions”.



