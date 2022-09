NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le roi Charles III a déclaré que la mort de la reine Elizabeth II était un “moment que je redoutais” lors d’une réunion avec la Première ministre britannique Liz Truss vendredi.

Ses commentaires interviennent un jour après la mort de la reine Elizabeth II en Écosse au château de Balmoral à l’âge de 96 ans.

“C’est le moment que je redoutais, comme je sais que beaucoup de gens l’ont fait”, a déclaré le roi Charles III, selon la BBC. “Mais tu essaies de faire en sorte que tout continue.”

Dans un discours prononcé vendredi à la nation, le roi Charles III a déclaré que la reine Elizabeth II était “le plus profondément pleurée par son décès”.

“Parallèlement au chagrin personnel que ressent toute ma famille, nous partageons également avec tant d’entre vous au Royaume-Uni, dans tous les pays où la reine était chef d’État, dans le Commonwealth et à travers le monde, un profond sentiment de gratitude. pour les plus de soixante-dix ans au cours desquels ma mère, en tant que reine, a servi le peuple de tant de nations », a déclaré le roi Charles III.

Truss a participé à ce qui serait le dernier engagement royal de la reine Elizabeth II mardi au château de Balmoral, lorsqu’elle a été nommée Premier ministre du Royaume-Uni.

Truss a déclaré que la reine Elizabeth II était le “rocher sur lequel la Grande-Bretagne moderne a été construite”, après son décès jeudi.

“Au nom d’une nation en deuil, je présente mes plus sincères condoléances pour le décès de Sa Majesté”, a déclaré Truss. “Les pensées de ce gouvernement et de cette nation vont à Sa Majesté le Roi et sa famille.”

L’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson a également rendu visite à la reine Elizabeth II mardi et a démissionné de ses fonctions.

“Je suis comme une de ces fusées d’appoint qui a rempli sa fonction”, a déclaré Johnson. “Je vais maintenant rentrer doucement dans l’atmosphère et m’écraser de manière invisible dans un coin reculé et obscur du Pacifique.”

Lori Bashian et Ronn Blitzer de Fox News ont contribué à ce rapport.