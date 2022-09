Le roi Charles III devient la personne la plus âgée de l’histoire britannique à être nommée monarque

Le roi Charles III est devenu hier soir la personne la plus âgée de l’histoire britannique à être nommée monarque.

L’ancien prince de Galles, âgé de 73 ans, avait trois ans lorsqu’il est devenu l’héritier du trône.

Hier soir, le roi Charles III est devenu la personne la plus âgée de l’histoire britannique à être nommée monarque

Fière mère, la reine, avec un jeune Charles

Investiture de la reine et de Charles comme héritier en 1969 Crédit : PA

Ses 70 ans de carrière passés dans l’ombre de sa mère ont également fait de lui le doyen des héritiers.

Hier soir, la Première ministre Liz Truss a révélé le nouveau titre du roi – ou nom « royal » – quelques minutes avant que Clarence House ne le confirme officiellement.

Il y avait eu des spéculations selon lesquelles Charles – né Charles Philip Arthur George – pourrait éviter son prénom.

Certains observateurs royaux ont dit qu’il pourrait adopter le titre de roi George VII, en hommage à son grand-père, George VI.

D’autres ont suggéré qu’il pourrait éviter le lien inévitable avec Charles Ier, décapité en 1649 après la guerre civile anglaise.

Mais alors que la reine est décédée hier, Charles lui a succédé de manière transparente en tant que nouveau roi – quelques mois seulement après l’avoir remplacée lors de l’ouverture officielle du Parlement.

Un peu plus d’une heure plus tard, son nom royal a été officiellement confirmé.

Aujourd’hui, le règne du roi Charles III commencera, avec une nation profondément en deuil pour l’âge d’or de sa mère.

Les experts disent qu’il doit rapidement apprendre à équilibrer sa nouvelle règle contre la vague de tristesse provoquée par la mort de sa mère.

L’historien royal Hugo Vickers a déclaré: «Malgré toute la pompe et la cérémonie, et le fait que Charles est maintenant roi, nous devons nous rappeler qu’il s’agit d’une famille qui a perdu une mère, une grand-mère et une arrière-grand-mère bien-aimées.

«Je pense que nous pouvons tous comprendre cette tristesse.

“Charles apporte avec lui énormément d’expérience et il sera un roi très sensé.

“Mais je pense qu’il sera extrêmement bouleversé par la perte de sa mère.”

Charles remplace la reine à l’ouverture du Parlement Crédit : AFP

Au revoir, la dernière photo avec Charles en juin Crédit : AFP

A 73 ans, Charles bat le précédent recordman Guillaume IV, qui avait 64 ans, dix mois et cinq jours lorsqu’il devint roi en 1830.

Et, bien qu’il devienne automatiquement roi à la mort de sa mère, il ne sera couronné qu’à son couronnement.

“L’héritier le mieux préparé”

La date doit être fixée, mais Elizabeth a dû attendre près de 18 mois.

Le Conseil privé – environ 600 hauts responsables politiques des Communes et des Lords, ainsi que des personnalités telles que Camilla et le prince William – se réunira aujourd’hui pour former le Conseil d’adhésion au palais St James.

Charles devra alors prêter serment en tant que nouveau monarque.

À ce stade, le Garter King of Arms se tiendra sur le balcon du palais St James pour sa proclamation officielle.

Charles tiendra ensuite sa première réunion du Conseil privé et des drapeaux autour du Royaume-Uni seront levés pendant 24 heures alors qu’il est déclaré roi. Une heure plus tard, les hérauts se rendront au Royal Exchange où a lieu la proclamation de la ville de Londres.

Des assistants ont indiqué que Charles et Camilla rencontreraient ensuite des foules et accepteraient des condoléances et des fleurs devant le palais de Buckingham.

Le Premier ministre, le Cabinet, le chef de l’opposition et les hauts députés y tiendront ensuite une réunion avec Charles.

Conformément à son profond intérêt pour la religion et à son nouveau poste de chef de l’Église d’Angleterre, le roi rencontrera l’archevêque de Cantorbéry, le doyen de Westminster et d’autres chefs religieux.

Des assistants ont déclaré que les nouveaux roi et reine vivraient au palais de Buckingham.

Mais comme il y a encore une refonte de 370 millions de livres sterling, qui devrait se terminer en 2027, ils peuvent rester à Clarence House pour le moment.

L’âge de Charles a conduit à des spéculations passées selon lesquelles il pourrait se retirer pour le prince William.

Mais les assistants ont toujours clairement indiqué qu’il n’avait pas l’intention d’abandonner le rôle qu’il considère comme son devoir et son droit d’aînesse. Au cours des prochaines semaines, il devrait effectuer une série de visites pour rencontrer le plus de monde possible.

La biographe royale Penny Junor a déclaré : « Je pense que Charles sera un très bon roi. Il est l’héritier du trône le mieux préparé que le pays ait jamais eu.

« Il est sage, plein d’humour, instruit et terriblement engagé sur tellement de sujets différents.

“Et maintenant qu’il a Camilla à ses côtés pour lutter contre la solitude, je pense qu’ils vont faire un double acte formidable.”

Depuis que Charles et Camilla se sont mariés en 2005, il y a toujours eu des spéculations sur le fait qu’elle s’appellerait Queen. À l’époque, les assistants de Charles ont déclaré qu’elle serait intitulée «princesse consort» de son roi.

Charles a toujours voulu qu’elle soit reine et sa mère a annoncé que c’était son “souhait sincère” que Camilla soit appelée “Queen Consort”.

M. Vickers a déclaré: “A la mort d’Elizabeth, Camilla est automatiquement devenue reine car elle est mariée à Charles.

«Je soupçonne que la plupart des gens ne se soucient pas vraiment de son nom. Elle ne le fait certainement pas.

« Ça a toujours été Charles qui s’en soucie. Il est tellement fier d’elle et de tout ce qu’elle a accompli, alors pour lui, tout autre titre serait le deuxième meilleur.

Charles a passé sa vie à faire de bonnes œuvres et à poursuivre des projets favoris.

Son travail d’aide aux jeunes par le biais de The Prince’s Trust a été inspiré et a connu un énorme succès. Mais les commentateurs l’ont régulièrement critiqué pour avoir exprimé son point de vue.

Ses opinions sur le changement climatique, la médecine alternative et l’architecture moderne sont bien connues.

Lorsqu’il était prince de Galles, le chroniqueur Stephen Glover a commenté : « Il n’arrive pas à se débarrasser de son dévouement potentiellement fatal à semer le trouble en disant des choses qu’un quasi-monarque ne devrait pas dire. Nous ne savons presque rien des opinions politiques de la reine.

Charles lui-même a dit qu’il était un “prince ingérant”.

Mais la monarchie est censée être politiquement neutre, il devra donc cesser de dire ce qu’il pense. M. Vickers a ajouté: «Les gens pensent que Charles sera trop ingérant et politique, mais je pense qu’il sait parfaitement qu’il devra désormais être plus circonspect.

“Il passera à un autre type d’équipement et je pense que nous n’entendrons plus parler de son point de vue.”

En tant que roi, Charles devra également se pencher sur l’épineuse question de la vie du prince Harry et de Meghan en Californie.

L’année dernière, Harry l’a qualifié de “piégé” dans la monarchie dans son interview avec Oprah Winfrey.