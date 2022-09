LONDRES –

Rumi Verjee, un homme d’affaires britannique, philanthrope et membre de la Chambre des lords dont la relation avec le nouveau monarque remonte à 40 ans, a déclaré que le roi Charles III serait un dirigeant différent de sa défunte mère, la reine Elizabeth II.

S’adressant au présentateur en chef et rédacteur en chef de CTV News, Omar Sachedina, Verjee a déclaré qu’il avait été “chanceux” de rencontrer le roi “plusieurs fois”. Verjee était à Westminster Hall lundi alors que le roi s’adressait pour la première fois aux membres des deux chambres du Parlement.

“C’est une occasion tellement historique de voir un changement dans la monarchie”, a déclaré Verjee. “En fait, je pensais qu’il avait ce poids énorme de l’histoire.”

Bien que Verjee reconnaisse que le roi a eu “de nombreuses années pour se préparer” à entrer dans le rôle de souverain, il a déclaré qu’il y avait encore beaucoup de pression le moment venu.

“Tout comme le décès de la reine, nous savions que cela allait arriver, mais en fait, c’est toujours un choc quand cela se produit. Et je pense que pour lui, il se prépare depuis tant d’années – c’est toujours un énorme choc”, a déclaré Verjee.

Verjee a ajouté que la mère du roi vient de mourir, ce qui signifie qu’il doit assumer ces nouvelles responsabilités pendant une période de tristesse et de chagrin personnels.

“J’ai perdu une mère et je sais ce que je ressentais à l’époque. Je ne pouvais pas imaginer devoir faire face aux caméras et faire face au public”, a-t-il déclaré.

Connaissant le roi depuis des années, Verjee a déclaré qu’il était un “homme très sensible et émotif”. Il a ajouté que le roi a “d’énormes bottes à remplir” et le sait.

“Imaginez être dans ce travail et vous ne pouvez pas dire ce que vous pensez, vous ne pouvez pas montrer ce que vous ressentez et que vous devez être complètement au-dessus de tout”, a déclaré Verjee. “Je pense que ce sera le travail le plus difficile pour lui.”

Verjee a déclaré que la reine était “vraiment douée” pour cacher ses émotions et “n’a jamais glissé” pour faire savoir aux autres ce qu’elle pensait. Le roi n’est pas comme ça, dit-il.

“En fin de compte, c’est un monarque, mais c’est aussi un être humain”, a-t-il déclaré.

Cependant, Verjee a déclaré que le roi serait tout aussi engagé dans les responsabilités d’être souverain que la reine l’était.

“(La reine) était incroyablement dévouée au travail dont elle a hérité et qui lui a été confiée, et je pense que le roi Charles a le même… sens du devoir public”, a déclaré Verjee dans une interview mardi.



LE SORT DU COMMONWEALTH ET DE LA MONARCHIE

Bien qu’il soit un homme sensible, Verjee a déclaré que le roi était également dogmatique lorsqu’il s’agissait de questions qui lui tenaient à cœur, telles que l’environnement et la lutte contre le changement climatique.

“Il parle d’environnement depuis des années et des années et les gens se moquent de lui”, a-t-il déclaré.

“Je pense que maintenant, en particulier avec son nouveau rôle, les gens voient que c’est un homme qui a des opinions bien arrêtées, il s’y tiendra s’il pense qu’ils ont raison et c’est extraordinaire.”

Bien qu’il y ait eu beaucoup de discussions sur la “modernisation” de la monarchie par le roi, il n’y a pas eu de définition de ce à quoi cette modernisation ressemblerait. Verjee a déclaré que cela serait “difficile” mais pense que le roi “y parviendra”.

“Je pense qu’il sera un modernisateur”, a déclaré Verjee. “Il devra faire face à de nombreux défis comme la reine, mais quand on y pense, il est préparé pour ce travail depuis des années et des années.”

Il dit que le roi est un “grand auditeur” et considère les pensées des autres dans son travail.

“Il est très à l’écoute de l’opinion du public”, a déclaré Verjee. “Je pense que le plus grand avantage que nous ayons avec la monarchie est qu’elle peut adopter une vision à beaucoup plus long terme que les politiciens.”

“Il pensera 10, 20, 30 ans à l’avance, ce qui est un grand atout pour nous en tant que pays.”

Verjee décrit le roi comme “très bien informé et très attentionné” – quelqu’un qui est parfaitement conscient des problèmes mondiaux actuels.

“C’est effrayant quand vous allez le rencontrer. Vous réalisez que c’est un gars qui a tellement de sagesse et de connaissances et il a vu tellement de gens, et pourtant vous devez donner votre avis”, a expliqué Verjee. “Et il apprécie cette opinion, qui est également excellente.”

En ce qui concerne les nations du Commonwealth qui cherchent à abandonner le monarque britannique à la tête de l’État, Verjee a déclaré qu’il s’agissait de “problèmes plus politiques” dont le roi ne ferait pas vraiment partie.

“Je pense qu’il aura de la sympathie ou de l’empathie pour ce qui s’est passé dans l’histoire, et je pense qu’il a montré que ce sont des problèmes difficiles, mais je pense que ce sont des problèmes plus politiques d’aujourd’hui. Et je pense que ça va encore être un chose très difficile pour le roi Charles de ne pas… exprimer ses opinions, mais il ne peut pas les exprimer publiquement », a-t-il déclaré.



RENCONTRE AVEC LE ROI CHARLES III

Bien qu’il ne se souvienne pas de leur première rencontre exacte, Verjee a déclaré qu’il avait rencontré le roi “très tôt”, alors qu’il avait environ 25 ans.

“J’ai eu la chance de m’asseoir à côté de lui lors d’un dîner à plusieurs reprises. C’est une personne très gentille et attentionnée”, a-t-il déclaré.

Verjee se souvient d’un dîner à Clarence House assis à côté du prince de l’époque. Le protocole stipule que les membres de la famille royale doivent d’abord parler à la personne de droite pendant le premier cours, puis à la personne assise à côté d’eux à gauche pour le deuxième cours.

Cependant, l’actuel roi est allé à l’encontre de la règle lorsqu’il a remarqué un problème avec le plat de Verjee.

“La nourriture est arrivée et dans l’assiette il y avait du porc. Et il m’a dit : ‘Rumi, ne t’ont-ils pas demandé ce que tu voulais ? Et j’ai dit : ‘Non’. de côté sur… l’assiette et j’ai mangé le reste du plat”, a expliqué Verjee. Il ne mange pas de porc pour des raisons religieuses.

“Mais c’est le genre de choses qu’il remarque – cette attention aux détails et aux soins … peu de gens l’auraient remarqué … (il est) très conscient de la culture et de la foi.”

En ce qui concerne son règne, Verjee a déclaré que le roi chercherait à cimenter son propre héritage – une partie de celui de sa mère.

“Le connaissant en tant qu’homme, je pense qu’il cherchera à voir quelle différence il peut faire. Parce qu’il ne veut pas être juste cette figure de proue, il veut laisser un monde meilleur”, a-t-il déclaré.