Le roi Charles III couronné

Le premier nouveau monarque britannique en 70 ans a reçu des épées et des sceptres lors d’une somptueuse cérémonie

Le roi britannique Charles III a été couronné samedi à l’abbaye de Westminster à Londres, lors d’une cérémonie grandiose à laquelle ont assisté des dirigeants et des dignitaires mondiaux. Les foules ont bravé la pluie pour voir l’homme de 74 ans prendre officiellement ses fonctions, tandis qu’un certain nombre de manifestants ont été arrêtés à l’extérieur.

Dans une exposition ancienne, Charles a été oint avec de l’huile du Mont des Oliviers à Jérusalem et présenté avec l’Orbe et le Sceptre du Souverain, donnés aux monarques britanniques depuis le 17ème siècle. Le roi a également reçu des éperons et des bracelets en or et cinq épées, avant que l’archevêque de Cantorbéry Justin Welby ne place une couronne en or massif sur sa tête.

Des trompettes ont retenti à ce moment-là et des coups de feu ont été tirés à travers le Royaume-Uni.

La cérémonie a été suivie par la première dame américaine Jill Biden, le président français Emmanuel Macron, le premier ministre canadien Justin Trudeau, ainsi que des dignitaires de tout le Commonwealth britannique et des membres de la famille royale du monde entier. Le Premier ministre Rishi Sunak a lu la Bible, tandis que tous les anciens premiers ministres britanniques vivants étaient présents.

Avant que Charles et la reine consort Camilla ne quittent l’abbaye, le roi a remplacé la couronne de cérémonie par la couronne d’État impériale, qu’il portera lors d’occasions futures, telles que l’ouverture officielle du Parlement.

Montant dans une calèche en or, la famille royale s’est rendue au palais de Buckingham, alors que les foules bordant la route saluaient et applaudissaient.

Avant la cérémonie, la police métropolitaine de Londres a déclaré que ses agents avaient arrêté quatre personnes « soupçonné de complot en vue de causer des nuisances publiques », et trois autres soupçonnés de « posséder des articles pour causer des dommages criminels ». Republic, un groupe anti-monarchie, a déclaré que son chef et cinq membres avaient été arrêtés et que des centaines de pancartes avaient été saisies par la police. Les manifestants anti-monarchie s’étaient rassemblés à Trafalgar Square à côté d’une statue du roi Charles Ier, qui a été exécuté en 1649 après la guerre civile anglaise. Sa mort fit brièvement de l’Angleterre une république, avant que la monarchie ne soit restaurée en 1660 avec le couronnement de son fils, Charles II.

Just Stop Oil, un groupe militant pour le climat, a déclaré que

Charles régnera sur un Royaume-Uni considérablement changé depuis que sa défunte mère, la reine Elizabeth II, a été couronnée en 1953. population, contre moins de 1 % il y a 70 ans. Pour la première fois dans l’histoire, la procession dans l’abbaye de Westminster comprenait des dirigeants musulmans, hindous, bouddhistes et juifs, tandis que le Premier ministre Sunak a été le premier Premier ministre non chrétien à lire la Bible lors de la cérémonie.

À l’étranger, les résidents du royaume britannique du Commonwealth perdent tout intérêt à garder le monarque à la tête de l’État. Un récent sondage réalisé par l’ancien vice-président du Parti conservateur, Michael Ashcroft, a révélé que dans six de ces 14 pays – dont le Canada, l’Australie et la Jamaïque – les majorités soutiennent le fait de devenir des républiques.