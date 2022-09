NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le roi Charles III a attendu que le cercueil de la reine Elizabeth II arrive au palais de Buckingham avec le prince Harry et Meghan Markle directement derrière lui dans un escalier mardi soir à Londres.

Le duc et la duchesse de Sussex sont arrivés au palais peu de temps avant le cercueil de la reine, et seulement après avoir fait le voyage depuis la station aérienne RAF Northolt à Ruislip. Les Londoniens se sont alignés dans les rues pour avoir la chance de voir le cercueil de la reine avant d’arriver au palais.

Charles gardait la tête baissée, les mains derrière le dos, tandis que les membres de la garde du roi attendaient à l’extérieur le corbillard Jaguar de la reine.

Harry portait un combo costume-cravate, avec une chemise boutonnée blanche. Il est resté près du côté de Meghan et semblait lui tenir la main alors qu’il marchait derrière son père. Le couple s’est retiré de ses fonctions royales en 2020 après avoir fait face à des remarques racistes et à des allégations alarmantes envers Markle et leur fils aîné, Archie.

La reine Elizabeth II est décédée jeudi à l’âge de 96 ans. Elle était la monarque le plus ancien dans l’histoire britannique et le deuxième monarque au règne le plus long de l’histoire du monde.

Le cercueil reposera dans la Bow Room pendant la nuit jusqu’à ce qu’il soit transféré dans le Westminster Hall pour y reposer. Des centaines de milliers de personnes en deuil devraient défiler et rendre hommage à Sa Majesté avant ses funérailles officielles lundi.

Harry et Meghan n’ont retrouvé sa famille que récemment après la mort de sa grand-mère. Samedi, il a rejoint son frère aîné, le prince William, et sa femme, Kate Middleton, pour rendre visite à des personnes en deuil à l’extérieur du château de Windsor.

En plus de Charles montant sur le trône, Camilla Parker Bowles est devenue reine consort, et William et Kate, qui ont le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, détiennent les titres de prince et de princesse de Galles.

Le prince Harry a rompu son silence sur le décès de sa “grand-mère” dans un hommage écrit lundi dédié à la façon dont “globalement admirée et respectée” Sa Majesté était avec “une grâce et une dignité inébranlables”.

Posté sur le site Web de la Fondation Archewell, le duc de Sussex a écrit : “Mamie, bien que cette dernière séparation nous apporte une grande tristesse, je suis éternellement reconnaissant pour toutes nos premières rencontres, depuis mes premiers souvenirs d’enfance avec vous, jusqu’à la première rencontre avec vous. fois en tant que commandant en chef, jusqu’au premier moment où vous avez rencontré ma femme chérie et étreint vos arrière-petits-enfants bien-aimés.”

Des membres du personnel de Clarence House du roi Charles III auraient été avis donné qu’ils pourraient être sans emploi dès que lui et la reine consort emménageraient dans le palais.

Le Guardian a rapporté que des dizaines d’employés n’avaient aucune idée que leurs postes étaient en cause jusqu’à ce qu’ils reçoivent des lettres de Sir Clive Alderton, le principal assistant du roi, à la cathédrale Saint-Gilles d’Édimbourg lundi lors du service d’action de grâces pour la reine.

“Tout le monde est absolument livide, y compris les secrétaires privés et l’équipe senior”, a déclaré une source au média. “Tout le personnel travaille tard tous les soirs depuis jeudi pour être confronté à cela. Les gens en ont été visiblement secoués.”