NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le roi Charles III est arrivé vendredi au palais de Buckingham devant une foule massive après la mort de la reine Elizabeth II.

Charles et Camilla, la reine consort, ont été repérés pour la première fois vendredi alors qu’ils quittaient le château de Balmoral pour se rendre à Londres afin de préparer les funérailles de la reine Elizabeth. La reine Elizabeth II est décédée jeudi au château de Balmoral en Écosse.

La mort d’Elizabeth est survenue quelques heures après que les médecins l’ont mise sous surveillance médicale pour des problèmes de santé.

Le roi Charles III devrait prononcer son premier discours en tant que roi vendredi.

LA REINE ELIZABETH II SE SOUVENIT QUAND LE ROI CHARLES III MONTE SUR LE TRÔNE BRITANNIQUE

Le roi Charles III est sorti de la voiture au palais de Buckingham pour saluer les sympathisants et regarder quelques-uns des énormes tas d’hommages floraux laissés en l’honneur de sa mère, la reine Elizabeth II. Certains ont appelé “Merci Charles” et “Bravo, Charlie!” alors qu’il serrait la main de la foule. Plusieurs ont crié “Dieu sauve le roi!”

Quelques-uns ont fait irruption dans une interprétation de l’hymne national britannique, qui s’intitule désormais “God Save the King”.

Le prince Harry a également été aperçu à Windsor après son retour du château de Balmoral. Il s’est envolé de l’aéroport d’Aberdeen. Les funérailles de la monarque au règne le plus long devraient avoir lieu dans les 10 jours suivant sa mort.

Le prince Harry s’est précipité pour rejoindre le prince William et d’autres membres de la famille royale qui se sont rendus au château de Balmoral jeudi après que les médecins se soient “inquiétés” pour la santé de la reine Elizabeth. Cependant, il ne s’est pas rendu aux côtés de Sa Majesté avant que sa mort ne soit annoncée au public.

La famille royale a annoncé le deuil et les condoléances arrangements pour la reine Elizabeth II le vendredi. Une période de deuil royal sera observée à partir de maintenant jusqu’à sept jours après les funérailles de la reine Elizabeth, par le roi Charles III.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Le deuil royal sera observé par les membres de la famille royale, le personnel de la maison royale et les représentants de la maison royale en fonctions officielles, ainsi que les troupes engagées dans des fonctions cérémonielles”, indique un communiqué de la famille royale.

Les drapeaux des résidences royales étaient en berne hier et le resteront jusqu’au dernier jour du deuil royal.

Des conseils sur l’endroit où placer les hommages floraux ont également été donnés.

La reine Elizabeth II a été précédée dans la mort par son mari, le prince Philip, qui a passé plus de sept décennies à soutenir la reine.

Le duc d’Édimbourg, l’époux le plus ancien de Grande-Bretagne, est décédé en avril 2021 à l’âge de 99 ans. Elizabeth et Philip ont été mariés pendant plus de 70 ans et ont eu quatre enfants : le prince Charles, la princesse Anne, le prince Andrew et le prince Edward.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

À sa mort, Elizabeth était le chef d’État britannique le plus voyagé et le monarque britannique marié le plus longtemps. Elle avait régné plus longtemps que tout autre monarque de l’histoire britannique, devenant une figure très aimée et respectée au cours de son règne de plusieurs décennies. Elle a atteint le cap des 70 ans sur le trône le 6 février 2022, célébrant le jubilé de platine en juin pour marquer l’occasion.

L’Associated Press et Stephanie Nolasco de Fox News Digital ont contribué à ce rapport.