Le roi Charles III après la reine Elizabeth II : à quoi s’attendre

Après la mort de sa mère, Elizabeth II, Charles est monté sur le trône britannique après plus de 70 ans en tant qu’héritier présomptif.

Dans une déclaration publiée peu de temps après l’annonce officielle de son décès, Charles a décrit la mort de sa mère “bien-aimée” comme “un moment de la plus grande tristesse pour moi et tous les membres de ma famille”. Les prochains jours seront une période pendant laquelle Charles assumera ses nouvelles fonctions et pleurera une grande perte personnelle.

Après une vie aux yeux du public, il est une figure familière pour beaucoup en Grande-Bretagne et dans le monde entier. Mais personne ne sait encore quel genre de monarque le roi Charles III – le titre qu’il a pris, mettant fin à des années de spéculation – deviendra.

En tant que correspondant royal de CNN, j’ai fait des reportages sur le nouveau roi de Grande-Bretagne pendant de nombreuses années et j’ai voyagé à travers le monde avec lui.

L’une des meilleures idées que j’ai eues a été lorsque j’ai été invité avec un groupe d’autres journalistes à Dumfries House, sa demeure seigneuriale près de Glasgow en Écosse, en 2018 avant son 70e anniversaire. J’y ai passé deux jours et j’ai eu un accès inhabituel à Charles et à beaucoup de ses proches. J’ai eu droit à des visites du domaine, à un goûter, à des dîners et à un spectacle de cornemuse spectaculaire à côté d’un feu de cheminée rugissant.

C’est l’endroit qui rassemble tout pour le nouveau roi, toutes ses plus grandes passions et causes – de la musique à la protection des races rares, aux apprentissages pour les jeunes défavorisés et à l’agriculture biologique. L’ensemble du domaine bourdonne d’activité, et je pouvais voir à quel point cela lui donnait du plaisir de se promener et de poser des questions à son personnel.

Tous les vendredis soirs, où qu’il se trouve dans le monde, Charles reçoit un rapport volumineux le mettant à jour sur le travail de la succession et il le leur remet à la première heure du samedi matin avec des notes. Sa femme Camilla vous dira qu’il se couche tard tous les soirs pour lire, écrire et répondre aux demandes de soutien et de conseils.

Là où beaucoup de ses prédécesseurs voyaient le rôle du prince de Galles comme un billet pour un style de vie de playboy et un revenu garanti, Charles l’a professionnalisé et l’a fait sien. Il voulait un héritage, mais il ne voulait pas attendre d’être roi. D’après mon expérience, il est impatient et motivé, et devient extrêmement frustré si l’un de ses projets ne fonctionne pas ou ne porte pas ses fruits.

“Les signes étaient là depuis le jeune âge adulte”, m’a dit Kenneth Dunsmuir lors de la visite à Dumfries House. Dunsmuir dirige la Prince’s Foundation, une organisation caritative éducative créée par Charles pour aider à enseigner les arts et les compétences traditionnels. “Ses préoccupations concernant les problèmes sociaux dans la communauté et les problèmes écologiques étaient toutes là et tout ce qui s’est passé, c’est qu’il s’est de plus en plus impliqué et a eu le temps de le faire.”

Le commentaire de Dunsmuir souligne l’autre raison pour laquelle Charles a tant accompli pendant son mandat: il était le prince de Galles le plus ancien de tous les temps en raison de la longévité du règne de sa mère. Dunsmuir considère Dumfries House, a-t-il dit, comme un “héritage physique fantastique à ce travail qui sera toujours là et restera toujours”.

Charles a souvent eu du mal à contenir sa passion pour son travail, exprimant ses espoirs et ses craintes lors de discours au fil des ans et ressemblant souvent plus à un militant qu’à un monarque constitutionnel en attente. Cela a suscité des accusations selon lesquelles il menaçait l’indépendance et l’impartialité de la monarchie. Prenez le changement climatique, sur lequel il s’exprime depuis 1968. C’est depuis devenu un problème courant et, pour certains, un problème politique. Charles était un partisan de premier plan de l’Accord de Paris sur le climat de 2015 et a discuté du sujet avec Donald Trump autour d’un thé en décembre 2019, alors que le président de l’époque se préparait à retirer les États-Unis du pacte.

Le mois suivant, lors du Forum économique mondial 2020 à Davos, en Suisse, Charles a prononcé un discours puissant, demandant : “Voulons-nous entrer dans l’histoire en tant que personnes qui n’ont rien fait pour ramener le monde du bord du gouffre à temps pour restaurer le solde alors que nous aurions pu le faire? Je ne veux pas.

Je me suis assis avec Charles pour un entretien ce jour-là et il a insisté sur le fait que l’Accord de Paris était toujours réalisable. “Nous ne pouvons pas continuer comme ça, avec chaque mois un nouveau record de températures battu. Si nous le laissons trop longtemps, et nous l’avons fait, la culture va devenir difficile”, a-t-il déclaré.

Malgré les critiques – et parfois le ridicule – sur son combat pour être l’éco-guerrier de la famille royale, Charles a continué d’être un pionnier des questions écologiques ces dernières années.

Charles était dans son élément lors du sommet COP26 à Glasgow en novembre 2021, où il a imploré les pays de travailler avec les industries pour créer des solutions au changement climatique.

“Nous savons que cela prendra des milliards de dollars, et non des milliards de dollars”, avait-il déclaré à l’époque. Le changement climatique et la perte de biodiversité constituent une grande menace et le monde doit adopter un “pied de guerre” pour les combattre, a-t-il ajouté.

Le président américain Joe Biden a commenté les efforts de Charles pendant des décennies lors de l’événement, lui adressant le compliment ultime en disant qu’il avait “tout a commencé” et “c’est comme ça que tout a commencé”.

Charles a été franc sur toute une gamme de questions sensibles, des cultures génétiquement modifiées aux médicaments homéopathiques et à l’architecture. Cela a fait de lui une figure plus controversée que sa mère, qui a à peine craqué une expression pendant son règne, et encore moins exprimé une opinion. La capacité légendaire d’Elizabeth à ne pas offenser et à ne pas s’aliéner était plus stratégique que beaucoup ne le pensent, mais Charles a toujours insisté sur le fait qu’il avait l’intention de suivre son exemple et d’arrêter de s’immiscer lorsqu’il prendrait le trône.

En 2018, Charles a déclaré à la BBC : “L’idée, d’une manière ou d’une autre, que je vais continuer exactement de la même manière, si je dois réussir, est un non-sens complet car les deux – les deux situations – sont complètement différent.” Lorsqu’on lui a spécifiquement demandé si sa campagne continuerait, il a répondu: “Non, ce ne sera pas le cas. Je ne suis pas si stupide.”

Dans toutes les conversations que j’ai eues avec les membres de la famille et leurs assistants, il n’a jamais été question non plus du prince William, plus populaire, de passer son père sur le trône.

Charles a passé toute sa vie à se préparer à être souverain et a prouvé sans aucun doute qu’il n’était pas timide au travail. William n’a jamais été pressé de prendre la couronne, préférant construire son portefeuille royal de manière constante tout en se concentrant sur sa jeune famille et en développant son propre ensemble d’intérêts et de causes.



Charles et William se sont réunis personnellement et professionnellement lorsque le prince Harry a renoncé à ses fonctions royales en 2020, laissant les membres de la famille royale restants un groupe beaucoup plus compact. La relation entre le nouveau roi et son héritier sera désormais la clé de la stabilité future de la monarchie, tout comme la dynamique entre le nouveau roi et son épouse.

J’ai vu quelle tour de soutien Camilla a toujours été pour Charles. J’ai vu à quel point il peut devenir hargneux et frustré lorsqu’il fait face à un obstacle dans son travail, et elle a un talent unique pour dissiper toute tension avec un sens de l’humour et un charisme qui ne se manifestent pas à la caméra.

En 2015, je me suis assis avec Charles dans une autre de ses résidences en Écosse – Birkhall, dans les Highlands. C’était pour marquer le 10e anniversaire de mariage du couple avant une tournée aux États-Unis.

Il m’a dit : “C’est toujours merveilleux d’avoir quelqu’un qui, vous savez, vous semble comprendre et veut encourager. Bien qu’elle se moque certainement si je deviens trop sérieux à propos des choses. Et tout cela aide.”

Après l’interview, je suis allé avec lui dans un salon où nous avons été rejoints par Camilla alors que nous attendions que les caméras se préparent pour quelques prises de vue. Camilla demandait comment ça s’était passé et plaisantait sur nos tenues, et il était tout de suite plus détendu en sa compagnie. Sa capacité à stabiliser une pièce est maintenant devenue un atout national, en tant qu’épouse du chef de l’État du pays – et un symbole de stabilité.

Avec Camilla fermement à ses côtés, Charles va désormais apposer son empreinte sur la monarchie. Après des décennies d’attente, il n’est pas seulement chef d’État du Royaume-Uni, mais aussi de 14 autres nations, dont le Canada et l’Australie. Les yeux du monde sont sur lui alors qu’il assume le rôle de roi.