Le roi Charles III annonce la première parade du drapeau et révèle de nouveaux titres pour la famille royale

C’est une fête royale !

Buckingham Palace a annoncé que le Trooping of the Colour, le défilé d’anniversaire du roi Charles III, aura lieu le 17 juin 2023.

Depuis que le roi Charles III a pris le trône après la mort de la reine Elizabeth II, le nouveau monarque britannique perpétue les traditions royales et accueillera la parade de la couleur pas le jour de son anniversaire.

LE PRINCE WILLIAM, KATE MIDDLETON BEAM COMME ILS SE TIENNENT LA MAIN AVEC LEURS TROIS ENFANTS DANS LA CARTE DE NOËL DOUX PHOTO

Charles aura 75 ans le 14 novembre.

Alors que la reine Elizabeth II a surveillé le Royaume-Uni tout au long de son règne de 70 ans, elle a tenu sa parade de la couleur en juin, bien que son anniversaire soit en avril.

Le défilé du roi Charles comptera plus de “1 400 soldats qui défilent, 200 chevaux et 400 musiciens”, selon le palais de Buckingham.

Les rues de Londres seront remplies de foules agitant des drapeaux alors que le défilé se déplace traditionnellement du palais de Buckingham au centre commercial jusqu’à Horse Guard’s Parade.

Les membres de la famille royale monteront à cheval et en calèche.

Les festivités traditionnelles se termineront par une présentation du défilé aérien de la Royal Airforce, en présence des membres de la famille royale depuis le balcon du palais de Buckingham.

La parade de la couleur “a marqué l’anniversaire officiel du souverain britannique pendant plus de 260 ans”, selon le palais.

LE PRINCE WILLIAM ET KATE MIDDLETON APPARAISSENT DANS DE NOUVELLES PHOTOS PRISES PENDANT LES RÉPÉTITIONS AU MILIEU DE ROCKY START TO US TRIP

En plus de l’annonce du défilé d’anniversaire, le roi Charles III a donné de nouveaux titres à plusieurs membres de la famille royale.

La princesse de Galles Kate Middleton a été nommée colonel des Irish Guards. Le titre appartenait auparavant au prince William.

Le prince de Galles détient désormais le titre de colonel des gardes gallois.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Le monarque a également annoncé que la reine consort serait remplacée par le colonel des Grenadier Guards. Ce titre était auparavant détenu par le prince Andrew.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La célébration royale devrait avoir lieu six semaines après le jour du couronnement du roi Charles III le 6 mai à l’abbaye de Westminster à Londres.

Le 3 décembre, la famille royale a annoncé que le roi Charles III serait couronné de la couronne de Saint-Édouard lors du service de couronnement.

La couronne de Saint-Édouard a été “fabriquée pour le roi Charles II en 1661” et a été retirée de la tour de Londres pour permettre le début des travaux de redimensionnement avant le couronnement.