Le roi Charles III accueille le dirigeant sud-africain pour une visite d’État

LONDRES (AP) – Le roi Charles III a accueilli mardi le président sud-africain Cyril Ramaphosa à Londres pour la première visite d’État de son règne, qui comprendra un banquet officiel ainsi que des entretiens avec les chefs de gouvernement axés sur l’investissement et l’énergie verte.

Charles et Camilla, la reine consort, ont accueilli Ramaphosa lors d’une cérémonie à Horse Guards Parade près du palais de Buckingham. William et Kate, le prince et la princesse de Galles, étaient également présents.

La visite a été organisée avant la mort de la reine Elizabeth II, un clin d’œil à son dévouement de longue date au Commonwealth. La dernière visite d’État d’un dirigeant sud-africain remonte à 1996, lorsque Nelson Mandela a été honoré deux ans après être devenu le premier président noir d’Afrique du Sud.

Ramaphosa doit s’adresser à une session conjointe du Parlement plus tard mardi, suivie de discussions avec le Premier ministre Rishi Sunak et d’autres responsables gouvernementaux mercredi.

À l’ordre du jour, des opportunités pour les entreprises britanniques de participer à jusqu’à 5,4 milliards de livres (6,4 milliards de dollars) de projets d’infrastructure sur trois ans, a déclaré le ministère britannique des Affaires étrangères. La Grande-Bretagne fournira également des fonds pour l’enseignement technique et professionnel dans l’espoir de stimuler le développement des technologies vertes et de la fabrication de voitures électriques en Afrique du Sud.

“L’Afrique du Sud est déjà le plus grand partenaire commercial du Royaume-Uni sur le continent, et nous avons des plans ambitieux pour dynamiser ensemble les investissements dans les infrastructures et la croissance économique”, a déclaré Sunak dans un communiqué publié avant l’arrivée de Ramaphosa.

Mardi soir, Charles présidera son premier banquet d’État en tant que monarque, organisé en l’honneur du président au palais de Buckingham. Ils seront rejoints par Camilla et d’autres membres de la famille royale, dont William et Kate.

Le haut-commissaire sud-africain Jeremiah Nymane Mamabolo a salué l’importance de la visite d’État après avoir parlé au roi lorsque Charles a visité une exposition de mode sud-africaine il y a quelques semaines à Londres.

“L’important est que le roi se soit concentré pour sa première visite sur l’Afrique, l’Afrique du Sud et le Commonwealth”, a déclaré Mamabolo.

Danica Kirka, l’Associated Press