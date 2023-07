Le roi Charles III a une cérémonie de couronnement à Édimbourg, en Écosse

Bien qu’il y ait eu plus de kilts cette fois-ci, la cérémonie d’Édimbourg, comme son prédécesseur à Londres, comprenait une procession dans les rues et une présentation de joyaux de la couronne étincelants, eux aussi avec leur propre histoire fascinante. La pierre du destin, un bloc de grès rosâtre de 330 livres difficile à manquer, était également présente.

Néanmoins, il s’agit d’une cérémonie extrêmement importante pour la famille royale. Après la mort de la reine Elizabeth II, Charles a participé à une tournée dans quatre pays du Royaume-Uni, et la cérémonie a été considérée comme faisant partie du processus de cimentation des liens avec l’Écosse et de préservation de l’union.

« La monarchie doit, comme toujours, se tenir au-dessus de la politique, d’autant plus à une époque de décentralisation et avec le SNP en charge du gouvernement à Holyrood », a-t-il déclaré, faisant référence au siège du gouvernement écossais.

Connus sous le nom de « Honours of Scotland » et composés d’une épée, d’un sceptre et d’une couronne datant de 1540, ils constituent une partie importante de l’identité nationale de l’Écosse. Le fait qu’ils soient toujours là est une remarquable histoire de magouilles et de bravoure.