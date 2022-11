Le roi Charles III a explosé dans des «torrents de blasphèmes» à la suite des critiques de Trump sur le scandale de Kate Middleton en 2012: livre

Le roi Charles III et les princes William et Harry ont explosé dans des “torrents de blasphèmes” il y a 10 ans après avoir entendu parler d’un tweet du futur président Trump critiquant Kate Middleton à propos d’un scandale de photos seins nus, selon un nouveau livre.

“Kate Middleton est géniale – mais elle ne devrait pas bronzer nue – seule à blâmer”, a tweeté Trump en 2012. “Qui ne prendrait pas la photo de Kate et gagnerait beaucoup d’argent si elle prenait le soleil nue ? Viens sur Kate !”

Après que l’actuelle princesse de Galles, 40 ans, ait été photographiée en train de bronzer seins nus à l’extérieur d’un château privé sur la Côte d’Azur cette année-là, les instantanés risqués ont été publiés dans un tabloïd français.

LE ROI CHARLES A SENTI QUE SA MÈRE LA REINE ELIZABETH “ÉTAIT FROIDE ET DISTANTE” PENDANT L’ENFANCE “SOLITE”, DIT L’AUTEUR

“La critique de Kate par Trump a entraîné ce qu’un majordome de Clarence House a qualifié de” torrents de blasphèmes “de la part du prince Charles et de ses fils”, selon un extrait du livre de Christopher Andersen “The King: The Life of Charles III”, selon Newsweek . Le livre devrait sortir mardi.

Après l’élection de Trump, Charles a interrogé des amis américains connectés sur Trump chaque fois qu’il le pouvait, a déclaré l’auteur, même lors du mariage du prince Harry avec Meghan Markle.

“Il était important qu’il ne pousse pas trop fort ou trop loin; certains des donateurs de ses œuvres caritatives, y compris ceux qui avaient les poches les plus profondes, étaient des partisans de Trump”, a écrit Andersen.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Pourtant, lorsqu’il a prêté une oreille attentive, Charles a demandé à plusieurs reprises quelle était la probabilité que le président Trump soit destitué. ‘Trump semble être détaché de la réalité, n’est-ce pas ?'”, a écrit Andersen.

En 2017, Charles et ses fils “ont brûlé les lignes téléphoniques entre Clarence House et le palais de Kensington” dans le but de faire dérailler une visite prévue en 2017 du président Trump à la suite du commandant en chef accusant “les deux côtés” après un manifestant a été tué lors d’un rassemblement de suprémacistes blancs à Charlottesville, en Virginie.

La visite n’a finalement pas eu lieu, mais Trump a rencontré la reine Elizabeth II et la famille royale lors d’une visite d’État en Angleterre en juin 2019.

L’ancien président a déclaré avoir passé un “très bon moment” avec la reine lors de sa visite. Il s’est également souvenu d’elle après sa mort le 8 septembre de cette année.

“Melania et moi sommes profondément attristés d’apprendre la perte de Sa Majesté la reine Elizabeth II”, a-t-il écrit dans un communiqué sur Truth Social. “Avec notre famille et nos concitoyens américains, nous adressons nos sincères condoléances à la famille royale et au peuple du Royaume-Uni en cette période de grande tristesse et de chagrin.”

En 2019, Clarence House a déclaré que Trump et Charles avaient une “bonne relation de travail” après la visite royale de Trump.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Trump a également rencontré Charles après la visite d’État. Il a rencontré le royal pour la première fois en 2005 lorsque Charles est venu aux États-Unis