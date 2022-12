Le roi Charles halète “Je ne peux pas supporter de le perdre!” dans des scènes émotionnelles de relooking de maison sur A Royal Grand Design

KING Charles haleta ‘Je ne peux pas supporter de le perdre!’ dans une scène émouvante de rénovation de maison sur A Royal Grand Design.

Le roi s’est consacré à la restauration de la demeure seigneuriale du XVIIIe siècle, Dumfries House, dans l’Ayrshire, au cours de la dernière décennie.

Pennsylvanie

Le roi s’est consacré à la restauration de la demeure seigneuriale du XVIIIe siècle, Dumfries House dans l’Ayrshire au cours de la dernière décennie[/caption]

Hier soir, l’émission spéciale d’une heure a montré comment Charles avait payé 45 millions de livres sterling pour tenter de sauver le bâtiment de la ruine en 2007.

Le roi espérait aussi régénérer la communauté locale qui était tombée dans des moments désespérés.

Charles espérait transformer la propriété en un lieu autosuffisant qui aiderait la communauté en même temps.

Il a expliqué: «Nous avons eu beaucoup des pires taux de chômage et de santé et tout le reste, je fais partie de ces personnes qui aiment relever l’un des défis les plus difficiles.

En savoir plus sur le roi Charles LE TEMPS DE FERGIE Je suis copain avec Fergie depuis 30 ans – je sais pourquoi Charles l’a invitée à Noël ÉMERVEILLANT Beaming Raducanu reçoit MBE du roi Charles pour ses services au tennis

“J’ai senti que cela valait la peine de prendre ce risque et de contracter un si gros prêt. Durabilité, l’espoir est essentiel ici.

“Ce n’est pas bon d’avoir la maison, il faut avoir le jardin et comment il se rattache à la communauté locale, c’est un gros projet celui-là.”

Cependant, Charles avait un certain nombre de conditions à remplir dans le cadre du projet, notamment la conservation d’un arbre impressionnant dans le parc.

Alors que Charles et l’équipe le regardaient, il a dit: “Il n’y a personne plus que moi qui voudrait que cet arbre reste, je ne peux pas supporter de le perdre, car c’était une chose tellement merveilleuse.”

Le roi a admis que c’était un “risque épouvantable” à prendre au départ, mais a déclaré: “Je savais que si nous n’étions pas intervenus et que nous ne l’avions pas sauvé, quelqu’un l’aurait acheté.”

Il a poursuivi: «Et a dit qu’ils avaient une excellente idée, vous savez pour les terrains de golf et tout et que cela n’aurait jamais fonctionné, donc, cela aurait rejoint la liste des maisons de campagne encore plus abandonnées.

«Les bâtiments que nous avons construits, beaucoup d’entre eux ont été réalisés par des étudiants, en direct, en apprenant. La durabilité, tout ce programme est essentiel ici parce qu’il y a beaucoup de compétences en ingénierie, par exemple, que nous essayons d’aider à développer.

«Travailler sur le côté éducatif STEM et le côté professionnel afin de faire de ce domaine un excellent exemple de la façon dont vous pouvez créer de nouvelles entreprises et de nouveaux emplois dans l’économie verte.

« Je voulais sauver la maison parce qu’elle est d’une telle importance. Je savais que c’était un quartier très défavorisé.

« Je voulais l’utiliser comme un bon exemple de ce en quoi j’ai toujours cru, c’est-à-dire la régénération axée sur le patrimoine. Et essayer de montrer aux gens que ça marche.

Pennsylvanie

Le roi Charles a admis que cela avait été un “risque épouvantable” à prendre au début[/caption]

Un Royal Grand Design est disponible sur ITVX.