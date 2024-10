Le roi Charles fait une déclaration morbide sur le cancer et sa survie

Le roi Charles a laissé aux fans une déclaration très morbide et inquiétante, alors qu’il lutte contre le cancer.

La nouvelle de tout cela avait été révélée lors du discours du roi Charles devant les dignitaires.

Selon un rapport de Actualités GB le monarque a déclaré: « Je resterai toujours dévoué à cette partie du monde et j’espère survivre assez longtemps pour revenir vous voir. »

Il est pertinent de mentionner que le roi Charles envisage toujours une future tournée ailleurs.

Selon un haut responsable du palais, « nous travaillons actuellement sur un programme complet de tournées à l’étranger qui semble assez normal pour l’année prochaine, ce qui est un point culminant pour nous de terminer, de savoir que nous pouvons penser en ces termes. »

Ils ont également déclaré à GB News qu’« une grande partie de la manière dont le roi traite ses [cancer] diagnostic, et il croit fermement dans son esprit, son corps et son âme, et cette combinaison fonctionne très bien lors d’une visite comme celle-ci, car il ressent très fortement ce sens du devoir.

« Il est difficile d’exagérer la joie qu’il tire du devoir et du service, d’être en public et de voir ces foules interagir avec les communautés de tous les horizons », ont-ils admis.

Avant de signer, le membre officiel de l’équipe royale a également admis : « Cela lui remonte vraiment le moral. Vous pouvez le voir.