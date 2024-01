Le roi Charles fait sa première déclaration depuis sa sortie de l’hôpital

Le roi Charles a fait sa première déclaration depuis son retour de l’hôpital suite à un traitement de la prostate.

Sa Majesté a annoncé son soutien au programme Big Help Out de cette année et a encouragé les gens à faire du bénévolat en période de difficultés économiques.

Charles a déclaré : « L’une des plus grandes forces de notre nation est notre capacité à nous rassembler et à nous entraider dans les moments difficiles.

The Big Help Out est une initiative à but non lucratif où les particuliers et les entreprises peuvent s’inscrire pour faire du bénévolat lors d’événements qui font une différence dans leurs communautés.

Le monarque a déclaré : « Grâce à tous ces millions de personnes qui ont participé, le couronnement est devenu un moment non seulement pour célébrer la continuité et l’appartenance nationale, mais aussi les valeurs qui nous sont chères depuis longtemps : la gentillesse, la compassion et le service envers les autres. »

« Tout au long de ma vie, j’ai été encouragé et inspiré par ces bénévoles altruistes qui consacrent leur temps et leurs talents à aider les autres.

L’initiative Big Help Out se tiendra du 7 juinet le 8 juin de cette année et donnera aux bénévoles l’occasion de contribuer à un certain nombre de causes valables.

Sa Majesté a exhorté les écoles et les entreprises à s’impliquer cette année en déclarant : « L’énergie et l’enthousiasme des jeunes peuvent être extrêmement précieux, et les entreprises sont un élément essentiel du tissu social de nos communautés locales et de notre société dans son ensemble. »

Les individus peuvent s’impliquer dans plusieurs bonnes causes, comme soutenir une banque alimentaire locale, entretenir un jardin communautaire, passer du temps avec une personne vulnérable ou enseigner une compétence à des jeunes.

L’objectif à long terme du Big Help Out est d’inciter à faire du bénévolat des personnes qui n’y ont peut-être pas pensé ou qui n’ont pas eu cette opportunité auparavant.