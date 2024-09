Le roi Charles exprime son choc et sa tristesse après l’annonce du retour du prince Harry au Royaume-Uni

Le roi Charles a officiellement publié sa première déclaration, exprimant son choc et sa tristesse face aux inondations en cours en Europe centrale.

La déclaration du monarque intervient après que son fils éloigné, le prince Harry, a annoncé sa décision de retourner au Royaume-Uni pour assister à un événement caritatif clé.

Dans sa déclaration émouvante partagée sur le compte Instagram officiel de la famille royale, le roi a écrit : « Ma femme et moi sommes profondément choqués et attristés de voir la destruction et la dévastation causées par les inondations catastrophiques en Europe centrale. »

« De nombreuses personnes au Royaume-Uni ont des liens forts, durables et personnels avec la région et, avec eux, ma femme et moi adressons nos plus sincères condoléances à tous ceux qui ont si tragiquement perdu leurs proches, leurs maisons et leurs moyens de subsistance », a-t-il ajouté.

Le roi Charles a ajouté : « Nous avons une immense admiration pour le courage et le dévouement des services d’urgence de la région, qui ont clairement travaillé sans relâche pour fournir le soutien, les secours et l’assistance dont avaient désespérément besoin les innombrables personnes dont la vie et les biens ont été terriblement perturbés. »

La déclaration a été partagée en ligne un jour après que le duc de Sussex a révélé la date à laquelle il atterrira à Londres pour assister aux WellChild Awards.

« Je suis une fois de plus honoré d’assister aux WellChild Awards de cette année, qui célèbrent le courage et les réalisations remarquables des enfants vivant avec des besoins médicaux complexes », a déclaré le prince Harry dans un communiqué.

Le duc de Sussex a ajouté : « Ces jeunes incroyables, ainsi que les soignants, les infirmières et les professionnels dévoués qui les soutiennent sans relâche, nous inspirent tous. »

« C’est un véritable privilège de récompenser des personnes aussi extraordinaires. »