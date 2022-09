Le roi Charles et le prince William surprennent les personnes en deuil qui attendent dans une file d’attente de 16 heures pour voir le cercueil de la reine Elizabeth

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le roi Charles III et son fils le prince William ont fait une apparition surprise samedi pour les personnes en deuil alignées dans une file d’attente de plusieurs heures pour voir le cercueil de la reine Elizabeth II.

Des personnes du monde entier ont rejoint la ligne qui s’étend sur environ 7 miles du palais de Westminster à Southwark Park dans le sud-est de Londres, les autorités avertissant que l’attente pourrait prendre plus de 16 heures.

Mais les Royals ont apporté des encouragements très appréciés aux personnes en deuil qui bordaient la Tamise froide, dont beaucoup ont apparemment passé la nuit dehors pour faire la queue.

Le prince William a été entendu parler et plaisanter avec les personnes en ligne et leur a offert des mots de soutien, leur disant qu’ils étaient à plus de la moitié du chemin.

Le prince de Galles nouvellement nommé s’est arrêté pour parler avec plusieurs enfants et leur a demandé s’ils avaient assez chaud.

Il a dit aux personnes en deuil que sa grand-mère n’aurait pas cru le niveau de soutien qu’elle a reçu après sa mort le 8 septembre.

Le prince a parlé avec et a remercié les femmes en ligne qui avaient voyagé du Pérou pour rendre hommage à la reine.

L’apparition du roi a également été un succès et a reçu trois acclamations de ” hip-hip hourra ” à son arrivée ainsi que des appels périodiques unifiés de ” God save the King “.

Le roi Charles III est parti avant son fils.

Les deux hommes étaient entourés de larges bandes de gardes de sécurité qui encerclaient la famille royale alors qu’ils marchaient le long de la Tamise avec leurs partisans.

Le roi et le prince sont partis dans des voitures séparées, renonçant et remerciant la foule.

Le prince William et son frère, le prince Harry, doivent veiller sur le cercueil de la reine samedi après-midi.