Le roi Charles et le prince William rendent visite au public dans la file d’attente de la reine

LONDRES – Les Britanniques qui avaient fait la queue pendant des heures dans le froid pour rendre un dernier hommage à la reine Elizabeth II ont été accueillis samedi par deux visiteurs surprises: le nouveau monarque, le roi Charles III, et son fils William, le dernier prince de Galles. Le nouveau souverain, montrant une touche commune, serra la main et offrit des encouragements à ceux qui attendaient de voir sa mère en état.

“Vous n’êtes pas loin d’y arriver”, a déclaré Charles aux proches de Lambeth Bridge, dans le sud de Londres. “J’espère que vous n’avez pas été gelé la nuit dernière”, a-t-il ajouté, selon un reportage de la BBC.

Les Hardy Brits ont bravé la chute des températures et se sont blottis toute la nuit – avec des temps d’attente allant jusqu’à 20 heures – pour rendre un dernier hommage à la reine, choquant le monde avec leur engagement.

Des centaines de personnes dans la file d’attente ont été soignées par des ambulanciers paramédicaux – les températures nocturnes froides étant le «principal défi», selon St John Ambulance, un groupe médical.

Le 17 septembre, le roi Charles III et son fils le prince William ont accueilli les personnes en deuil attendant dans de longues files pendant des heures pour voir le cercueil de la reine. (Vidéo : Le Washington Post)

William est resté avec la foule plus longtemps que son père, s’arrêtant pour discuter avec un jeune garçon qui a dit qu’il était là avec sa famille depuis 22h30 la veille. “Vous faites un travail incroyable”, lui a dit l’héritier du trône, ajoutant qu’il était “presque arrivé”.

Les foules ont été entendues chanter «William, William», alors qu’il parlait de son impression par l’effusion publique et son engagement envers leur monarque au règne le plus long. “Elle [the Queen] ne le croirait jamais, honnêtement. C’est incroyable », a-t-il déclaré, selon le britannique Sky News.

Les membres du public avaient l’air ravis alors qu’ils prenaient des photos et scandaient “Dieu sauve le roi”. Charles a accepté des cadeaux et des notes alors qu’une personne criait dehors: “Ça vaut la peine d’attendre.”

La star du football David Beckham a fait la une des journaux lorsqu’il a rejoint la ligne plus tôt dans la semaine, tandis que d’autres, dont la championne olympique Kelly Holmes, ont également pris part à ce qui est devenu un spectacle national – avec son propre compte Twitter et des dizaines de parodies en ligne – affectueusement surnommé ” La queue.”

Les Britanniques adorent les files d’attente. La mort de la reine en a apporté un pour les âges.

Samedi après-midi, le temps d’attente était de 16,5 heures, selon le traqueur officiel du gouvernement, serpentant de Westminster le long de la Tamise jusqu’à Southwark Park, un espace public de plus de 60 acres dans le sud-est de Londres. Un jour plus tôt, la ligne avait dû être temporairement fermée en raison d’un nombre écrasant.

Les pauses toilettes et thé sont autorisées plus loin dans la file d’attente, une fois les bracelets numérotés délivrés. Des services de premiers secours et religieux sont également disponibles, ainsi que des bénévoles de la sécurité qui surveillent la ligne gigantesque.

Karla Adam du Washington Post a rejoint la file d’attente pendant plus de sept heures de mercredi à jeudi. Comme elle l’a écrit, attendre patiemment dans de longues files d’attente est une compétence culturelle britannique unique avec son propre ensemble de règles.

La reine est actuellement allongée dans l’État de Westminster Hall, où le public a jusqu’à 6 h 30, heure locale, lundi pour passer – ceux qui ne peuvent pas assister (ou faire face aux longues files d’attente) peuvent regarder une diffusion en direct 24 heures sur 24. Un livre de condoléances en ligne est également disponible pour les messages personnels.

Le roi Charles et ses frères et sœurs, tous vêtus d’uniformes militaires, ont brièvement veillé près du cercueil de leur mère vendredi soir. William et Harry devraient le faire plus tard samedi.

La file d’attente pour voir le cercueil de la reine est si longue que les autorités ont dû la fermer

Le cercueil fermé d’Elizabeth repose sur une plate-forme surélevée, appelée catafalque, et il est drapé de l’étendard royal, ainsi que de la couronne impériale, de l’orbe et du sceptre.