Le roi Charles et le prince William “ont renforcé leur lien” après la mort de la reine Elizabeth : source

Le roi Charles III et le prince William seraient plus proches que jamais.

Le père et le fils font front commun après la mort de la reine Elizabeth II. Le monarque au règne le plus ancien de Grande-Bretagne est décédé le 8 septembre au château de Balmoral en Écosse. Elle avait 96 ans. Charles a été nommé roi et son fils aîné est devenu le prince de Galles.

“Parler de l’avenir du pays et de leurs rôles futurs a renforcé leur lien”, a déclaré une source qui connaît à la fois Charles, 73 ans, et William, 40 ans, au magazine People dans l’article de couverture de cette semaine.

L’initié du palais a également noté que le couple s’était rapproché après le retrait du prince Harry et de Meghan Markle en tant que membres supérieurs de la famille royale en 2020. Le duc et la duchesse de Sussex résident désormais en Californie avec leurs deux enfants.

‘FAB FOUR’ ROYAL REUNION EN NOUS? WILLIAM, KATE SERA À BOSTON DAYS AVANT HARRY, MEGHAN SERA HONORÉE À NY

Une source royale a déclaré à People que William s’était “pleinement immergé” dans le rôle de premier sur le trône. Le père de trois enfants est maintenant le duc de Cornouailles, qui vient avec le duché de Cornouailles. Le domaine des terres agricoles, des propriétés et des entreprises commerciales vaut environ 1,3 milliard de dollars. Le point de vente a noté que l’année dernière, le domaine avait fourni à Charles un revenu d’environ 25 millions de dollars.

“Il va jouer un rôle très actif là-dedans”, a déclaré l’initié du palais au point de vente.

En 2020, le co-fondateur de True Royalty TV, Nick Bullen, a déclaré à Fox News Digital que lorsqu’il s’agissait de William, le devoir passait toujours en premier.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“C’est un royal du XXIe siècle, [but] il a clairement beaucoup appris de son père et il a été entraîné par sa grand-mère », a déclaré Bullen à l’époque. « Donc, tout cet héritage est toujours avec lui… il met le devoir en premier. La couronne vient en premier, mais vous savez, il est marié à une femme qui n’est pas la mariée royale classique. Elle vient d’une éducation familiale qui ressemble beaucoup à la nôtre. Et je pense que cela en soi le rend différent.”

Bullen a déclaré que la détermination de William à laisser sa propre marque remonte à son enfance et à son éducation par sa mère, la princesse Diana.

LE PRINCE WILLIAM REND HOMMAGE À LA REINE ELIZABETH II « BEAUCOUP MANQUÉE » DANS LE PREMIER DISCOURS EN TANT QUE PRINCE DE GALLES

“Sa mère avait une vision très claire du genre de roi qu’elle voulait que William soit”, a déclaré Bullen. “Dès son plus jeune âge, il rendait visite aux sans-abri. Il a vu le travail de sa mère auprès des démunis. Et je pense qu’il sera très tourné vers l’avenir, mais avec un vrai sens du devoir qui va avec la couronne.”