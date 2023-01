Le roi Charles et la reine consort marquent la première apparition royale conjointe depuis le début des mémoires du prince Harry “Spare”

Le roi Charles III et sa femme, la reine consort Camilla, sont sortis pour leur première apparition royale commune après le lancement de l’autobiographie explosive du prince Harry, “Spare”.

Charles et Camilla se sont emmitouflés dans des manteaux chauds pour visiter la région nord-ouest de l’Angleterre de Manchester.

Des milliers de personnes ont attendu à l’extérieur de l’hôtel de ville de Bolton pour avoir la chance de voir le roi et la reine consort avant de se rendre à l’intérieur pour rencontrer les dirigeants locaux.

Leur voyage dans le nord ensemble a marqué la première sortie publique du couple depuis que Harry en a révélé encore plus sur sa rupture avec la famille royale près de deux ans après avoir pris la décision de s’éloigner de la famille.

La famille royale a serré la main de sympathisants lors d’une promenade avant d’assister à la réunion.

“J’étais sous le choc quand il m’a serré la main. Il nous a demandé si nous avions raté notre déjeuner”, a déclaré un étudiant local au magazine People. “Ils sont tous les deux si attentionnés et gentils.”

Un autre partisan s’est vanté de “l’opportunité unique” de rencontrer le roi. “Il avait beaucoup de gens à traverser, mais il a serré la main et parlé à autant de personnes qu’il le pouvait”, a-t-elle déclaré.

Sa Majesté a également eu la chance de visiter l’usine Kellogg’s à Manchester, qui est non seulement la plus grande usine céréalière d’Europe, mais aussi la plus grande usine de flocons de maïs au monde.

La famille royale n’a recommencé à faire des apparitions publiques que récemment depuis la sortie du livre de Harry le 10 janvier.

Dans le tome, le duc de Sussex a affirmé que lui et le prince William avaient supplié leur père de ne pas épouser Camilla. Le roi Charles et Camilla étaient en couple depuis des décennies, alors même que Charles était marié à feu la princesse Diana.

“Elle était la méchante. Elle était la troisième personne dans leur mariage”, a déclaré Harry à Anderson Cooper lors de la promotion du livre. “Elle avait besoin de réhabiliter son image.”

Harry a également écrit dans son livre que dès le début de sa relation avec Meghan Markle, sa famille était tout aussi sceptique à propos de l’actrice américaine que la presse britannique.

Après qu’Harry ait tenté de donner le ton et publié une déclaration condamnant la couverture médiatique de leur relation, William est devenu furieux contre son frère. Lorsque Meghan et Harry ont reçu le titre de duc et de duchesse de Sussex, tout a débordé et William serait devenu physiquement violent envers Harry.

Le palais n’a pas encore parlé des allégations contenues dans le livre du prince Harry qui a été publié peu de temps après la choquante série de docu Netflix “Harry et Meghan”.

Samedi, de nouveaux détails sur le couronnement du roi Charles ont été publiés, mais les invitations et les listes d’invités sont restées verrouillées.