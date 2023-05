Le roi Charles et la reine Camilla vus dans les premiers portraits officiels du couronnement

Les premières photos officielles du roi Charles, de la reine Camilla et de la famille royale active ont été partagées depuis le week-end de couronnement chargé.

Dans la photo solo partagée par le palais de Buckingham de Charles, le roi nouvellement nommé était assis dans la salle du trône, vêtu de toutes ses insignes – qui comprenaient la robe de succession et la couronne impériale de l’État.

Charles tenait l’Orbe du Souverain et le Sceptre du Souverain sur la photo.

La reine Camilla nouvellement couronnée a également posé pour une photo individuelle dans une robe blanche, avec des détails dorés dans le salon vert du palais de Buckingham.

Camilla portait la couronne de la reine Mary et la robe de succession dans le nouveau portrait.

Membres actifs de la famille royale – dont le prince Edward, duc de Kent, Birgitte, duchesse de Gloucester, le prince Richard, le vice-amiral Sir Tim Laurence, la princesse Anne, Kate, la princesse de Galles et William, le prince de Galles, Sophie, duchesse d’Édimbourg, la princesse Alexandra et le prince Edward, duc d’Édimbourg – ont été photographiés avec Leurs Majestés.

Le roi Charles et la reine Camilla ont consacré leur vie au service dans une déclaration partagée avec leurs portraits lundi.

« Alors que le week-end du couronnement touche à sa fin, ma femme et moi voulions simplement partager nos remerciements les plus sincères et les plus sincères à tous ceux qui ont contribué à faire de cette occasion une occasion si spéciale », lit-on sur Twitter au nom de la famille royale. .

« Nous rendons un hommage particulier aux innombrables personnes qui ont consacré leur temps et leur dévouement à faire en sorte que les célébrations à Londres, à Windsor et ailleurs soient aussi heureuses, sûres et agréables que possible. À ceux qui se sont joints aux célébrations – que ce soit à la maison, lors de fêtes de rue et de déjeuners, ou en faisant du bénévolat dans les communautés – nous vous remercions, chacun et chacune. »

« Savoir que nous avons votre soutien et vos encouragements, et être témoin de votre gentillesse exprimée de tant de façons différentes, a été le plus grand cadeau de couronnement possible, alors que nous consacrons maintenant à nouveau nos vies au service du peuple du Royaume-Uni, des royaumes et du Commonwealth. « , conclut le communiqué.

Le couronnement de Charles a eu lieu à l’abbaye de Westminster à Londres le 6 mai. Charles et sa femme ont tous deux été couronnés lors de la cérémonie officielle, à laquelle ont assisté environ 2 000 personnes.

Prince Harry et Prince Andrew le frère du roi, étaient tous deux présents malgré leurs tensions avec la famille royale.

Harry et Andrew, qui ne sont pas des membres actifs de la famille royale, n’ont pas été vus sur les photographies officielles du couronnement.

Le duc de Sussex est arrivé seul à l’abbaye de Westminster alors que sa femme, Meghan Markle, est restée à la maison en Californie avec leurs enfants, le prince Archie et la princesse Lilibet.