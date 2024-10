Le roi Charles et la reine Camilla rayonnent sur une photo réconfortante | Royale | Nouvelles

Charles portait un costume beige avec une cravate et un mouchoir assortis, qu’il associait à une chemise légère en dessous et des chaussures noires.

Charles et Camilla étaient en tournée depuis la semaine dernière et ont fait plusieurs apparitions lors de ce qui était leur premier voyage aux Antilles après l’accession du roi au trône.

Leur déclaration sur X disait : « Alors que nos visites en Australie et aux Samoa touchent à leur fin, ma femme et moi aimerions remercier les deux nations pour l’accueil le plus chaleureux et pour les innombrables et bons souvenirs que nous garderons dans nos cœurs pendant de nombreuses années. viens.

« Même lorsque la distance nous sépare, les nombreux liens étroits qui nous unissent à travers le monde et à travers notre famille du Commonwealth ont été renouvelés et resteront aussi profonds que durables. »

Le palais de Buckingham avait publié samedi soir trois autres portraits du roi et de la reine aux Samoa.