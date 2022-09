Le roi Charles et la reine Camilla quittent Balmoral pour rentrer à Londres après la mort tragique de la reine

Le roi Charles et la reine Camilla ont aujourd’hui quitté Balmoral pour Londres après le décès de la reine.

Des membres de la famille royale s’étaient précipités vers le trou de culasse écossais de Sa Majesté pour être à son chevet avant qu’elle ne décède paisiblement hier après-midi.

Le roi Charles a quitté Balmoral Crédit : Reuters

La reine est décédée paisiblement à Balmoral Crédit : AP

Le roi Charles III a maintenant commencé son premier jour en tant que nouveau monarque du pays après une attente de 73 ans pour le trône.

Il a été photographié en train de quitter Balmoral pour Londres ce matin où il tiendra sa première audience avec le Premier ministre Liz Truss.

Charles est accompagné dans le sombre voyage par Camilla, qui est maintenant la reine consort.

Le prince Harry a été vu quittant le château écossais seul ce matin à l’arrière d’un Range Rover.

Il n’a pas été rejoint à Balmoral par Meghan Markle, qui serait toujours à Londres.

Le roi Charles prononcera son premier discours à la nation plus tard dans la journée dans un enregistrement télévisé.

Il devrait rendre hommage au plus ancien monarque régnant de Grande-Bretagne et s’engager à mener une vie de service dans un discours télévisé.

La famille royale est entrée dans une période de deuil qui sera observée à partir d’aujourd’hui jusqu’à sept jours après les funérailles de la reine.

Le Parlement entendra les hommages des députés et des pairs à partir de 12 heures aujourd’hui lors d’une session spéciale de condoléances.

Une salve de 96 coups commémorant chaque année de la vie incroyable de la reine retentira ensuite de Hyde Park à Londres à 13 heures.

Le Premier ministre et les hauts ministres assisteront à un service public du souvenir à St Paul à 18 heures ce soir.

Charles est automatiquement devenu roi après le décès de Sa Majesté, mais le nouveau rôle sera officialisé samedi.

Cela aura lieu au St James’s Palace à Londres avec une proclamation publique du nouveau souverain lue depuis le balcon de Friary Court.

La pompe et la cérémonie surviennent après que le roi Charles a conduit la famille royale à rendre hommage à sa mère bien-aimée dans une déclaration touchante.

Il a déclaré: “Le décès de ma mère bien-aimée, Sa Majesté la Reine, est un moment de la plus grande tristesse pour moi et tous les membres de ma famille.

“Nous pleurons profondément le décès d’une Souveraine chérie et d’une Mère bien-aimée. Je sais que sa perte sera profondément ressentie dans tout le pays, les Royaumes et le Commonwealth, et par d’innombrables personnes à travers le monde.

“Pendant cette période de deuil et de changement, ma famille et moi serons réconfortés et soutenus par notre connaissance du respect et de la profonde affection dans lesquels la reine était si largement tenue.”

Tout ce que vous devez savoir après la mort de la reine Elizabeth II à l’âge de 96 ans LA nation est en deuil après le décès de la bien-aimée reine Elizabeth à l’âge de 96 ans – voici tout ce que vous devez savoir sur la vie glorieuse de Sa Majesté et sur la suite.

Le palais de Buckingham a annoncé hier à midi que Sa Majesté était sous surveillance dans le domaine écossais au milieu de “préoccupations” pour sa santé.

La déclaration dévastatrice a déclenché une vague d’activités de la part des membres de la famille royale alors qu’ils se précipitaient pour rejoindre le côté de la reine.

Le roi Charles était déjà en Écosse lors de précédents engagements prévus avec sa sœur la princesse Anne.

Son hélicoptère a également été vu atterrir sur le terrain de Balmoral dans la matinée.

Camilla s’est également rendue au château après avoir annulé un événement à l’hôpital Maggie’s à Airdrie, dans le Lanarkshire.

Peu de temps après, il a été confirmé que le prince William s’y était rendu avec Andrew, Edward et Sophie Wessex.

Leur avion, un Dassault Falcon, a été aperçu atterrissant à Aberdeen peu avant 16 heures.

Une flotte de Range Rover a ensuite franchi les portes de Balmoral alors que la nation retenait son souffle.

Le duc de Cambridge a été vu en train de conduire ses oncles et Sophie pour être avec Queen.

La duchesse de Cambridge est restée dans le sud avec George, Charlotte et Louis pour leur premier jour d’école.

Le prince Harry a ensuite été photographié l’air sombre alors qu’il se rendait de l’aéroport d’Aberdeen au trou de culasse écossais de la reine en voiture.

Le palais a confirmé que la reine était décédée avec une déclaration de 26 mots publiée à 18h30.

Il disait: “La reine est décédée paisiblement à Balmoral cet après-midi.

“Le roi et la reine consort resteront à Balmoral ce soir et reviendront à Londres demain.”

La reine consort a accompagné son mari dans le voyage Crédit : AFP

Charles est maintenant devenu roi Crédit : Getty

Son avion a été repéré à l’aéroport d’Aberdeen plus tôt Crédit : Reuters

Le prince Harry a quitté Balmoral vers 8h15 Crédit : Ross Johnston/Newsline media

Il est monté à bord d’un avion à Aberdeen

Un état de deuil national a été décrété Crédit : Reuters