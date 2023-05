Le roi Charles et la reine Camilla font une apparition surprise dans « American Idol » – National

Les nouveaux roi et reine d’Angleterre n’ont pas peur d’un peu de relations publiques.

Les téléspectateurs du dimanche soir Idole américaine L’épisode a eu une surprise royale lorsque le couple nouvellement couronné est apparu dans un livestream aux côtés des juges Katy Perry et Lionel Richie, qui étaient au Royaume-Uni pour se produire lors du couronnement du roi Charles.

Dans leurs Idole débuts, le nouveau roi et la reine sont apparus du château de Windsor. Avant leur entrée à l’écran, Richie, 73 ans, a déclaré que le couronnement était « incroyable ».

« Nous essayons de comprendre ce que nous pouvons faire pour apporter quelque chose de différent à la série », a-t-il poursuivi. Vêtu d’une veste noire scintillante, Richie a feint la nervosité en accueillant sa « surprise » dans la pièce.

Perry, vêtue d’une robe verte soyeuse et d’un grand collier de perles et de boucles d’oreilles en forme de larme, fit la révérence alors que le roi Charles et la reine Camilla entraient dans le cadre.

« Je voulais juste vérifier, combien de temps vous utiliserez cette pièce ? » Le roi Charles demanda timidement au Idole américaine juges.

Lui et la reine Camilla ont remercié Perry, 38 ans, et Richie pour leurs performances.

« Merci beaucoup. Vous êtes brillant comme toujours », a-t-il dit aux chanteurs. « Fantastique, absolument fantastique. »

Richie a plaisanté en disant que le roi Charles organisait une fête « juste à côté ».

« Ah, vous en avez entendu parler », a répondu le roi Charles. « Nous ferions mieux de vous y emmener, mais vous êtes occupé avec toutes ces autres choses. »

Richie a promis de se joindre à la fête dès que lui et Perry en auraient fini avec le Idole message.

Les deux chanteurs américains ont des liens avec la monarchie britannique. Richie est ambassadeur mondial du Prince’s Trust, une organisation caritative britannique pour l’emploi et l’éducation des jeunes, tandis que Perry est ambassadeur du British Asian Trust, fondé par le roi Charles, qui s’efforce d’éliminer la pauvreté en Asie du Sud.

Pendant qu’ils se produisaient au couronnement, le chanteur britannique Ed Sheeran, qui était à New York pour un procès en matière de droit d’auteur, et l’artiste canadienne Alanis Morissette ont couvert Idole fonctions d’accueil.

Lors du concert du couronnement du dimanche soir, Richie a joué les chansons à succès Facile (comme le dimanche matin) et Toute la nuit.

Perry a joué Rugir et Feu d’artifice dans le cadre de son propre ensemble. Elle est montée sur scène dans une grande robe dorée Vivienne Westwood.