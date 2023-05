Le roi Charles et la reine Camilla célèbrent leur couronnement avec une apparition surprise dans « American Idol »

Les téléspectateurs de « American Idol » ont eu droit à une surprise royale dimanche soir sous la forme de deux membres de la famille royale nouvellement couronnés tout en regardant le dernier épisode en direct de l’émission de compétition de longue date.

Appelant de l’autre côté de l’étang et diffusés sur grand écran, les juges Katy Perry et Lionel Richie ont pris une nuit de congé pour critiquer les performances pour donner les leurs. Perry et Richie ont tous deux été sollicités pour se produire au concert du couronnement du roi Charles.

« Quelle fête. Quelle fête », a déclaré Richie à l’animateur Ryan Seacrest, de retour à Los Angeles. « C’était incroyable. »

« C’était incroyable, et nous sommes ici pour le concert du couronnement au château de Windsor », a ajouté Perry.

« Maintenant, nous essayons de comprendre ce que nous pouvons faire pour apporter quelque chose de différent à la série », a expliqué Richie, faisant signe à Perry de faire place à la royauté. « J’ai une surprise, » dit-il.

« Oh mon Dieu, » remarqua Perry, alors que le roi Charles III et la reine Camilla nouvellement couronnés entraient dans la pièce.

« Envisagez-vous de faire ça toute la nuit », a plaisanté le roi, faisant référence à la chanson à succès de Richie. « Je voulais juste vérifier combien, combien de temps tu vas utiliser cette pièce, » ajouta-t-il avec un petit rire.

« Nous devons abandonner la salle tout de suite », a déclaré Richie au public d' »American Idol », paniqué. « Merci beaucoup d’être venu », a dit Richie au roi et à la reine.

« Merci beaucoup pour votre brillante performance. Et Katy aussi, c’était vraiment le cas », a déclaré le roi Charles aux interprètes.

Pendant le set de Richie, il a joué plusieurs de ses plus grands succès, dont « All Night Long », qui a vraiment fait vibrer la famille royale. Perry a joué plusieurs de ses numéros les mieux notés, y compris « Firework ».

« Faisons-nous trop de bruit », a demandé Perry.

« Ce n’est pas votre faute », la rassura la reine Camilla, alors que les deux femmes partageaient un rire joyeux.

Faisant pivoter la conversation, Richie s’est enquis d’une fête en cours.

« Oh, vous en avez entendu parler », a plaisanté le roi Charles. « Je ferais mieux de t’emmener à la fête, mais tu es occupé avec toutes ces autres choses. »

« Dès que nous aurons fini », a commencé Richie, « Nous arrivons à la fête », ont déclaré les juges à l’unisson.

« Eh bien, vous le méritez, soyez bénis », leur a dit le roi, avant de s’éloigner avec sa femme.

Après la conclusion du concert, le prince William et Kate Middleton ont partagé un aperçu de l’événement sur leur compte Twitter.

On a pu voir le prince et la princesse de Galles se diriger vers les festivités avec leurs trois enfants, et on a entendu le prince William donner un extrait de son discours dédié au roi Charles.