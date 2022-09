LIZ TRUSS était PM depuis moins de trois jours lorsqu’elle a reçu l’appel qu’elle – et le pays – redoutaient

La reine Elizabeth II était morte. Hier, son fils Charles a prêté serment en tant que nouveau roi.

Dans moins d’une semaine, nous aurons un nouveau premier ministre et un nouveau monarque.

C’est un bouleversement constitutionnel inconnu à l’époque moderne.

Parmi les larmes et les hommages à une reine perdue, une nouvelle identité nationale va commencer à se forger.

Et la relation entre le roi Charles III et le Premier ministre Truss jouera un rôle crucial.

Le Premier ministre était dans son bureau de la Chambre des communes jeudi matin, préparant son débat sur le renflouement au coût de la vie, lorsqu’on lui a dit que la mort de la reine était “imminente”.

Les initiés ont déclaré que l’ambiance était au “choc, à la tristesse et à l’incrédulité”.

Elle a prononcé son discours de sauvetage mais s’est précipitée hors du débat tôt et, en prévision du pire, a écrit son discours d’hommage avec des aides.

Il était 16 h 30 lorsqu’elle a reçu l’appel confirmant la mort de la reine.

Dans une semaine demain, les dirigeants les plus puissants du monde arriveront à Londres pour les funérailles de la reine.

Princes et princesses dépoussiéreront leurs bijoux.

Premiers ministres, présidents et sultans débarqueront de leurs jets privés.

On s’attend à ce que ce soit le plus grand rassemblement de dirigeants mondiaux que le monde ait jamais vu.

Tous les regards du monde seront tournés vers Charles et Mme Truss.

Comment le nouveau roi suivra-t-il les grands pas de sa mère ?

Le nouveau premier ministre capturera-t-il l’esprit de sa nation en deuil ?

Vendredi, nous avons eu un petit aperçu de ce nouveau partenariat naissant, un coup d’œil derrière le rideau constitutionnel, lorsque les caméras ont été autorisées à capturer les premiers instants de la première audience du Premier ministre avec le roi.

Dans un rare échange franc, il a admis que la mort de la reine était le “moment que je redoutais”.

Pourtant, frappant du même esprit déterminé à garder son calme et à continuer que sa mère avait montré, il a convoqué un sourire et a ajouté: “Mais nous essaierons de faire en sorte que tout continue.”

La mort de la reine Elizabeth II a bouleversé le pays et la politique.

Le plan de sauvetage du coût de la vie de 150 milliards de livres sterling du gouvernement, le plus important de notre histoire, a été mis de côté et les plans d’un blitz politique ont été abandonnés.

Au lieu de cela, l’équipe n ° 10 au visage frais se concentre entièrement sur l’aide à son patron pour traverser ce moment de bouleversement.

Dans un clin d’œil à ces eaux tumultueuses, lors d’un hommage émouvant au Parlement vendredi, le Premier ministre a déclaré que « en un instant. . . nos vies ont changé pour toujours » avec la mort de la reine.

“La tête baissée et la voix sombre, elle a déclaré que la Grande-Bretagne devait “montrer au monde que nous ne craignons pas ce qui nous attend” et “offrir un service loyal à notre nouveau roi”.

Elle a poursuivi: “Le peuple britannique, le Commonwealth et nous tous dans cette Assemblée le soutiendrons alors qu’il fera avancer notre pays vers une nouvelle ère d’espoir et de progrès, notre nouvelle ère caroléenne.”

Robert Hazell, professeur d’histoire constitutionnelle à l’University College de Londres, a déclaré qu’en tant que deux débutants, le roi Charles et le Premier ministre Truss seront “un grand soutien l’un pour l’autre”.

Il a expliqué: «Il est probable que les deux étant nouveaux dans leurs rôles, ils se pencheront l’un sur l’autre.

“Il est bien connu qu’être Premier ministre est un travail très solitaire car vous êtes entouré de critiques et de rivaux politiques et il est difficile de faire confiance aux gens. Il est moins connu qu’être un monarque est aussi un rôle très solitaire.

Au cœur de cette relation seront les audiences hebdomadaires du Premier ministre avec le monarque.

Enveloppé de secret et généralement détenu au palais de Buckingham, il ne s’agit que du monarque et de son premier ministre. Au cours de son règne de 70 ans, la reine a accueilli 15 premiers ministres à ces audiences, en commençant par Sir Winston Churchill et en terminant par Mme Truss.

Rappelant le sien, Sir John Major a déclaré à la BBC: “Il y avait beaucoup d’amusement, il y avait beaucoup d’humour, il y avait un peu de commérages.”

Il a ajouté: “Il y avait toujours un mot sage à avoir, et ces rencontres avec la reine étaient l’une des meilleures parties de la semaine d’un premier ministre.”

C’est maintenant au tour de Charles III de tenir ces audiences et d’inviter son PM à se décharger. . . et Mme Truss a beaucoup à décharger – la crise du coût de la vie, les grèves, l’Ukraine et la menace du SNP de déchirer l’union du Royaume-Uni.

Le couple travaillera ensemble dès la semaine prochaine lors d’une tournée en Écosse, en Irlande du Nord et au Pays de Galles pendant la période de deuil national.

L’ancien chef de cabinet de Theresa May, Gavin Barwell, a déclaré que les jours et les semaines à venir seront un grand test pour le Premier ministre.

Cela suscitera des comparaisons avec Tony Blair, en poste depuis seulement quatre mois lorsque la Grande-Bretagne a été secouée par la mort de la princesse Diana.

Dans un discours célèbre devant un service religieux dans sa circonscription de Sedgefield, M. Blair l’a saluée comme “la princesse du peuple”, une phrase qui a trouvé un écho dans la nation.

M. Barwell a déclaré: « Lorsque la princesse Diana est décédée, Tony Blair a capturé ce zeitgeist. L’équipe de Liz Truss essaiera de s’assurer qu’elle trouve le bon ton. Je pense qu’elle l’a fait.

Serment du PM VÊTUE de noir de deuil, Liz Truss serre la Bible et promet sa loyauté au nouveau monarque britannique. Hier, le Premier ministre et les ministres ont prêté un nouveau serment d’allégeance au roi Charles III, en disant: “Je. . . jure par Dieu tout-puissant que je serai fidèle et porterai une véritable allégeance à Sa Majesté le Roi Charles III, ses héritiers et successeurs, conformément à la loi. Alors aidez-moi Dieu. Mme Truss et ses principaux ministres se sont ensuite rencontrés pour une audience privée avec le roi.

