Le roi Charles et Kate & Wills arrivent à l’Albert Hall pour le Festival of Remembrance avec un hommage spécial à la reine

LE roi et la reine consort sont arrivés au Royal Albert Hall pour le festival annuel du souvenir.

Parmi les autres membres de la famille royale présents figurent le prince et la princesse de Galles, Edward et Sophie Wessex et la princesse Anne aux côtés de son mari, le vice-amiral Sir Tim Laurence.

Le roi et la reine consort sont assis aux côtés du prince et de la princesse de Galles au Festival du Souvenir Crédit : Reuters

Edward et Sophie Wessex étaient également présents au Royal Albert Hall Crédit : Reuters

La princesse Anne et son mari, le vice-amiral Sir Tim Laurence, se tiennent pour rendre hommage au Royal Albert Hall pour le Festival du souvenir Crédit : Reuters

Le duc et la duchesse de Gloucester, le duc de Kent et la princesse Alexandra ont également participé à la première cérémonie du Souvenir depuis la mort de la reine.

L’événement – ​​organisé par la Royal British Legion – fait partie d’une série à laquelle les membres de la famille royale assistent alors qu’ils rendent hommage aux soldats britanniques morts à la guerre.

Le phénomène mondial de l’opéra Andrea Bocelli – accompagné de son fils Matteo et de sa fille Virginia – n’est que l’une des nombreuses stars qui se produisent devant The Firm.

L’actrice anglaise et star de Game of Thrones Hannah Waddingham et Luke Evans de Beauty And The Beast sont également des rafales divertissantes à Londres.

À travers des mots, des chansons et des contes, la cérémonie rend hommage au service et au sacrifice d’hommes et de femmes qui ont servi dans les forces armées.

L’événement marque également le 40e anniversaire de la guerre des Malouines où 255 militaires britanniques ont perdu la vie.

Le Premier ministre Rishi Sunak et sa femme Akshata sont dans la loge royale, tout comme le leader travailliste Sir Keir Starmer et sa femme Victoria.

Des pétales de coquelicots tomberont pendant le spectacle en hommage à toutes les victimes de la guerre.

L’événement rend également hommage à feu la reine et aux 70 ans de service et de dévouement qu’elle a rendus pendant son règne.

Sa Majesté était un mécène de la Royal British Legion et le plus ancien commandant en chef des forces armées britanniques.

Un spectateur a déclaré au Sun: “C’était émouvant, plein de faste et de cérémonie, et Charles et Camilla semblaient à la fois honorés et touchés d’être à l’événement.”

Il précède la cérémonie du dimanche du Souvenir qui se tiendra au cénotaphe de Whitehall, à Londres.

Le roi Charles déposera une couronne de coquelicots pour honorer les sacrifices des héros britanniques tombés lors de la cérémonie émouvante de dimanche.

La couronne incorporera un ruban de ses couleurs de course – le design est un hommage à ceux utilisés à la fois par sa défunte mère et son grand-père, George VI.

La reine, décédée il y a neuf semaines à l’âge de 96 ans, considérait le dimanche du Souvenir comme l’un des engagements les plus significatifs et les plus importants du calendrier royal.

Kate et William sont accueillis par un hôte de la Royal British Legion Crédit : Getty

Le prince et la princesse de Galles regardent pendant qu’ils écoutent des mots, des chansons et des contes lors de la cérémonie qui rend hommage aux morts de la guerre Crédit : AFP

Le Premier ministre Rishi Sunak et sa femme Akshata dans la loge royale Crédit : AFP