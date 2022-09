Le ROI Charles et Camilla ont été accueillis avec un doux clin d’œil à la reine à leur arrivée en Irlande du Nord aujourd’hui.

Leurs Majestés ont été accueillies par des sympathisants enthousiastes qui se sont alignés aux portes du château de Hillsborough, en Irlande du Nord, cet après-midi.

Le roi Charles et la reine Camilla admirent les hommages floraux au château de Hillsborough Crédit : Reuters

Charles a reçu un corgi à caresser de la foule en un moment émouvant Crédit : Reuters

Le roi a semblé ravi du geste alors qu’il roucoulait devant le chien préféré de sa défunte mère Crédit : PA

Le roi et sa femme ont serré la main de sympathisants alors qu’ils saluaient la foule à l’extérieur Crédit : NOUVELLES DU CIEL

Des cris impromptus de “Dieu sauve le roi” ont retenti lorsque le nouveau roi et la reine consort sont sortis de leur voiture pour parler avec les personnes en deuil.

Et dans un moment émouvant, Charles a reçu un corgi à caresser de la foule – dans un rappel poignant de sa mère.

Une salve d’applaudissements a rempli l’air alors que le couple inspectait les hommages floraux à feu la reine avant d’entrer dans le parc du château.

La visite d’aujourd’hui marque la première fois en 80 ans qu’un roi britannique se rend en Irlande du Nord.

Et cela survient quelques heures seulement après que Charles et ses frères et sœurs se sont tenus dans une réflexion silencieuse près du cercueil de leur mère la nuit dernière.

Camilla a reçu un bouquet de fleurs roses aujourd’hui alors qu’elle était accueillie par des écoliers à l’aéroport de Belfast City.

Elle et Charles ont ensuite reçu une salve de 21 coups alors qu’ils se dirigeaient vers le château de Hillsborough – la résidence officielle du roi en Irlande du Nord.

À l’intérieur, ils verront une exposition de photos montrant la reine en Irlande du Nord.

En signe de respect envers la reine Elizabeth II, leur cavalcade royale traversera ensuite Wellington Place, Donegall Square North, Chichester Street et Victoria Street.

Charles rencontrera plus tard le secrétaire d’État pour l’Irlande du Nord, le député Chris Heaton-Harris, ainsi que d’autres chefs de parti.

Le président de l’Assemblée d’Irlande du Nord doit également adresser un message de condoléances à la reine.

Ce soir, le roi et la reine consort se rendront à la cathédrale Sainte-Anne pour un service de prière et de réflexion pour la vie de la reine.

Plus de 800 personnes, de toute l’Irlande du Nord et d’ailleurs, doivent assister au service religieux.

Charles et Camilla entreprendront ensuite un bain de foule à Writers’ Square, avant de quitter l’Irlande du Nord.

Hier soir, les quatre enfants de la reine ont incliné la tête au-dessus du cercueil de Sa Majesté alors qu’elle gisait en état à la cathédrale St Giles d’Édimbourg.

Il volera d’Édimbourg à Buckingham Palace aujourd’hui alors que des millions de personnes en deuil font la queue pendant des heures pour dire au revoir.

Sa Majesté sera emmenée par un avion de la Royal Air Force à RAF Northolt, dans le nord-ouest de Londres, où elle devrait arriver à 19 heures.

Les membres du public pourront voir le cortège, avant que la reine ne soit emmenée au palais de Buckingham dans un corbillard d’État – accompagnée d’Anne et du vice-amiral Sir Tim – pour se reposer dans la salle Bow.

Charles et Camilla retourneront d’Irlande du Nord à Londres ce soir.

Le roi Charles III est arrivé avec Camilla, la reine consort, à Belfast cet après-midi Crédit : PA

Le roi Charles photographié quittant Édimbourg ce matin Crédit : Alan Simpson

L’avion de Charles et Camilla quitte l’aéroport d’Edimbourg Crédit : AP

Le Lord Lieutenant de Belfast Fionnuala Jay-O’Boyle a chaleureusement accueilli le roi Charles à son arrivée à l’aéroport de Belfast City Crédit : PA

Les gens attendaient à Royal Hillsborough le roi Charles et Camilla Crédit : Reuters

Les gens ont attendu à Royal Hillsborough ce matin la visite du roi Charles de Grande-Bretagne Crédit : Reuters

Hier soir, le roi Charles III montait la garde près du cercueil de sa mère à Édimbourg, avec sa couronne poignante au-dessus de sa tête Crédit : PA