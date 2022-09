Le roi Charles et la reine Camilla ont décollé pour Édimbourg alors qu’ils se préparent pour une procession émouvante aujourd’hui.

Le monarque et sa femme ont quitté la RAF Northolt peu de temps après avoir prononcé un discours historique devant les députés et les pairs à Westminster Hall.

Le roi Charles s’envole pour Édimbourg pour une sombre procession

Le monarque a parlé avec des soldats avant de monter dans l’avion

Il a été rejoint par la reine consort Camilla Crédit : BBC

L’avion a décollé à 11h34 Crédit : PA

Le cercueil de Sa Majesté est emmené plus tard à la cathédrale Saint-Gilles

Ils sont en route vers la capitale écossaise où le cercueil de la reine a été emmené hier après un sombre trajet de six heures depuis Balmoral.

Elle sera emmenée du palais de Holyroodhouse à la cathédrale Saint-Gilles voisine où le public pourra lui rendre hommage.

Cela vient comme…

Il y aura une procession royale dirigée par le roi Charles à 14h35 devant des dizaines de milliers de personnes en deuil rendant hommage.

Les autres membres de la famille royale suivants à pied devraient être le duc d’York, le comte de Wessex, la princesse royale et son mari le vice-amiral Sir Tim Laurence.

Pendant ce temps, Camilla, la reine consort et d’autres membres de The Firm suivront en voiture.

On ne sait pas si les princes William et Harry et les épouses Kate et Meghan Markle seront impliqués dans le cortège – mais il y a des spéculations qu’ils feront partie du cortège.

Ils monteront ensemble une veillée à l’intérieur de la cathédrale à 19h20.

Le cercueil de la reine a été accueilli hier à Holyroodhouse par le prince Andrew, la princesse Anne, le prince Edward et Sophie Wessex.

Le cercueil en chêne de Sa Majesté est resté dans la salle du trône, qui lui est familière, pendant la nuit.

La reine restera en état pendant 24 heures, permettant aux Écossais de venir lui rendre hommage.

Les personnes en deuil bordent déjà les rues d’Édimbourg pour rendre hommage au monarque britannique le plus ancien.

Cela survient après qu’une mer de fans a attendu pendant des heures sur le célèbre Royal Mile pour dire un dernier au revoir à Sa Majesté hier.

Un silence tomba sur la ville habituellement animée alors que le cortège se dirigeait vers le Parlement écossais.

Il y eut une salve d’applaudissements respectueux de la part de la foule qui attendait, tandis que des personnes en deuil jetaient des fleurs blanches sur les pavés devant le cortège.

La princesse Anne a fait la révérence au cercueil de sa mère à son arrivée à Holyroodhouse hier

Le prince Andrew, Sophie Wessex et le prince Edward attendent de recevoir Sa Majesté hier