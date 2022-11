Le roi Charles et Camilla écorchés d’œufs lors d’une visite royale : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Tim Rooke/Shutterstock

Le roi Charles III et sa femme, la reine consort Camilla Parker Bowlesont reçu une salutation inattendue lorsqu’ils se sont promenés dans la ville anglaise de York le mercredi 9 novembre. Un manifestant a été arrêté après avoir prétendument jeté des œufs et insulté le couple royal alors qu’il entrait dans la ville par Micklegate Bar, une porte médiévale où les monarques sont traditionnellement accueilli dans la ville.

Un homme a été arrêté après avoir jeté des œufs sur le roi Charles et la reine consort Camilla à York. pic.twitter.com/NuoEJPtjkv — PopCrave (@PopCrave) 9 novembre 2022

La vidéo (ci-dessus) a capturé le roi Charles serrant la main de personnes dans la foule alors que des œufs sont vus passer devant lui et atterrir sur le sol. Le dirigeant britannique de 73 ans, qui a accédé au trône après la mort de sa mère, Reine Elizabeth IIa évité de justesse d’être touché par les œufs et a simplement continué sa rencontre.

Des policiers ont été vus à la barrière de la foule aux prises avec un homme de 23 ans, qui aurait jeté les œufs et hué le roi Charles et la reine consort Camilla. Alors que l’homme était détenu, il a crié: “Ce pays a été construit sur le sang des esclaves”, selon l’agence de presse britannique PA, par Nouvelles de la BNC. Le manifestant a été vu en train de sourire et de tirer la langue pendant que deux officiers l’emmenaient et que la foule scandait “Honte à vous” et “Dieu sauve le roi”.

La sortie faisait partie de la série de visites prévues du roi Charles et de la reine consort Camilla à travers le Royaume-Uni pour marquer le début du nouveau règne. Pendant son séjour à York, le couple a visité la cathédrale de la ville, York Minster, où une statue de la mère de Charles a été dévoilée.

En plus d’éviter d’être bombardé par le petit-déjeuner, le roi Charles semble s’installer assez bien dans son nouveau rôle. Tout comme sa femme de 16 ans, dont la reine Elizabeth souhaitait qu’elle prenne le titre de «reine consort» lorsque Charles est devenu roi dans une annonce quelques mois seulement avant son décès. Le déménagement a été bien accueilli par la famille royale car il y avait eu des suggestions que Camilla pourrait utiliser le titre de “princesse consort” en raison des tensions publiques restantes à propos de la mort tragique de la première épouse de Charle en 1997. Princesse Diana.