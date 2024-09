Le roi Charles est toujours « déçu » par la fuite d’un appel téléphonique avec le prince Harry

21 septembre 2024, publié à 12 h 48 HE

« Une chose que j’ai découverte, c’est à quel point le roi était déçu en novembre quand Harry l’a appelé pour lui souhaiter non seulement un joyeux 75e anniversaire, mais aussi quand ses enfants ont fait une petite vidéo chantant joyeux anniversaire au grand-père qu’ils voient à peine », a déclaré un expert royal. Rebecca Anglais commun.

Le roi Charles III a reçu un appel vidéo apparemment pour son 75e anniversaire en novembre 2023, auquel participaient le prince Archie et la princesse Lilibet.

Mais malgré le fait qu’il ait « gardé la garde toute cette année », comme l’a décrit un initié du palais, « Charles est en colère et il est blessé, mais il est toujours son fils au bout du compte, c’est pourquoi on a toujours dit qu’autant il garde ses distances en ce moment, autant il ne lui fermera jamais complètement cette porte », a ajouté English.

« Nous savons que le roi était en fait assez déçu que l’appel téléphonique privé qu’il a eu avec Harry à l’occasion du 75e anniversaire du roi ait encore une fois été divulgué à la presse », a déclaré un expert royal. Rafe Heydel-Mankoo a déclaré un média l’année dernière lorsque la nouvelle de la déception du monarque s’est répandue derrière les murs du palais.

Les rebelles royaux de Montecito ont appelé Charles III pour lui souhaiter un joyeux anniversaire, son deuxième anniversaire en tant que monarque régnant de Grande-Bretagne et du Commonwealth. Les trois hommes auraient eu une conversation cordiale et longue, au cours de laquelle ils ont montré au roi une vidéo spécialement réalisée du prince Archie et de la princesse Lilibet Diana lui chantant une sérénade en interprétant « Joyeux anniversaire ».