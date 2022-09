Le roi Charles est proclamé nouveau chef d’État du Canada

Charles est automatiquement devenu roi lorsque la reine Elizabeth II est décédée jeudi. Mais comme la cérémonie au Royaume-Uni quelques heures plus tôt, la cérémonie d’adhésion au Canada est une étape constitutionnelle et cérémonielle clé dans l’introduction du nouveau monarque dans le pays.

Le premier ministre Justin Trudeau a assisté à la cérémonie où le héraut en chef du Canada a lu la proclamation sur l’accession du nouveau souverain. La gouverneure générale Mary Simon a également participé. Simon est gouverneur général au Canada et est le représentant du monarque britannique en tant que chef de l’État, et occupe une position principalement cérémonielle et symbolique. Elle est Inuk et est la première Autochtone à occuper ce poste.